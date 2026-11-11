6 người sập bẫy 'gái gọi' trên Telegram, có người chuyển 8 lần mất 337 triệu vì thẻ VIP

Bị cáo Lê Minh Phúc bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: THÂN HOÀNG

Ngày 11-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Minh Phúc (35 tuổi, quê Lâm Đồng) ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Phúc được một nhóm lừa đảo tuyển sang Campuchia làm việc với mức lương 1.200 - 1.500 USD/tháng. Công việc của Phúc là sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên mình để nhận tiền do các bị hại chuyển đến, sau đó chuyển tiếp sang những tài khoản khác.

Chỉ trong khoảng một tuần, nhóm lừa đảo đã sử dụng tài khoản của Phúc để chiếm đoạt 633 triệu của 6 người. Tại phiên tòa, cả 6 bị hại đều vắng mặt.

Bỏ 128.000 đồng đăng ký hội viên trên Telegram, mất hơn 337 triệu

Theo cáo trạng, ngày 26-9-2025, anh T.M.T. (28 tuổi, quê Ninh Bình) tham gia một nhóm cung cấp dịch vụ gái gọi trên Telegram.

Tại đây, những người điều hành yêu cầu anh chuyển 128.000 đồng để đăng ký hội viên. Tin tưởng, anh T. chuyển tiền vào tài khoản mang tên Lê Minh Phúc.

Sau khoản tiền ban đầu, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn anh chuyển thêm tiền để nâng cấp thẻ VIP, nâng hạng thành viên, đồng thời hứa hẹn sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đã nộp.

Tin lời, chỉ trong hai ngày anh T. tiếp tục thực hiện 7 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 337 triệu đồng vào tài khoản của Phúc.

Cũng với thủ đoạn này, ngày 26-9-2025, anh B.T.A. (22 tuổi, trú Hà Nội) tham gia một nhóm Telegram cung cấp dịch vụ gái gọi.

Một tài khoản mang tên "Nguyễn Ngọc Ngân" hướng dẫn anh chuyển 128.000 đồng để mở hội viên. Sau đó, anh A. tiếp tục bị dẫn dụ chuyển tiền nâng cấp thẻ VIP.

Tin tưởng, anh A. thực hiện thêm 6 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, nhóm lừa đảo thông báo anh nhập sai thông tin, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để được hoàn trả khoản đã nộp.

Khi anh A. không đồng ý chuyển thêm, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Lê Minh Phúc - Ảnh: THÂN HOÀNG

Không chỉ đưa ra lời hứa nâng cấp thẻ VIP, nhóm lừa đảo còn sử dụng nhiều lý do khác nhau để yêu cầu người tham gia tiếp tục chuyển tiền.

Một trường hợp khác là anh N.H. (26 tuổi, trú Hà Nội), tham gia nhóm cung cấp dịch vụ gái gọi trên Telegram và được tài khoản "CV Phạm Trang" hướng dẫn chuyển tiền.

Trong hai ngày, anh H. thực hiện 7 lần chuyển khoản từ hai tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền hơn 184 triệu đồng vào tài khoản của Phúc và bị chiếm đoạt toàn bộ.

Trong khi đó, anh Đ.X.N.A. (23 tuổi, trú Hà Nội) thực hiện tới 15 lần chuyển khoản, tổng cộng hơn 60 triệu đồng. Một bị hại khác cũng bị chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng sau 4 lần chuyển tiền theo yêu cầu của nhóm trên mạng xã hội Telegram.

Điểm chung của các trường hợp này là các bị hại được dẫn dụ tham gia nhóm dịch vụ gái gọi, sau đó liên tục bị yêu cầu chuyển tiền để đăng ký hội viên, nâng cấp thẻ VIP hoặc khắc phục lỗi hệ thống.

Sang Campuchia nhận lương bằng USD để chuyển tiền lừa đảo

Theo cáo trạng, Phúc không có việc làm ổn định. Tháng 7-2025, thông qua một người sử dụng tài khoản Telegram tên "Lucky", Phúc được tuyển sang Campuchia làm việc với mức lương 1.200 - 1.500 USD/tháng.

Công việc được giao là sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân nhận tiền chiếm đoạt của các bị hại, sau đó xác thực sinh trắc học để chuyển sang những tài khoản khác.

Phúc sau đó xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, đến khu Kim Sa, tỉnh Krong Bavet, Campuchia, gặp "Lucky" và người tên "Tiểu Bối".

Theo yêu cầu của nhóm, Phúc về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng rồi quay lại Campuchia làm việc.

Hằng ngày, Phúc sử dụng tài khoản này nhận tiền từ các bị hại và xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng điện tử để chuyển tiền đi.

Dù nhận thức được đây là tiền do lừa đảo chiếm đoạt, Phúc vẫn đồng ý giúp sức cho nhóm.

Theo hồ sơ vụ án, Phúc từng ba lần bị tuyên án tù về tội trộm cắp tài sản, lần gần nhất bị phạt 4 năm tù vào năm 2020 và ra trại tháng 5-2023.

Viện kiểm sát xác định Phúc giúp sức chiếm đoạt hơn 633 triệu đồng của 6 bị hại. Đến thời điểm ban hành cáo trạng, bị cáo chưa bồi thường.

Đối với những người sử dụng tài khoản Telegram "Lucky", "Tiểu Bối" và các đối tượng liên quan chưa xác định được nhân thân, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phúc 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.