Hai cựu phó phòng Sở Y tế Hà Nội: Người lãnh 8 năm tù, người được hưởng án treo

Bị cáo Tô Tử Anh, cựu phó phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội, tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 11-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội.

Công bố bản án chiều nay, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Tử Anh (64 tuổi, cựu phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) 8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Văn Đức (56 tuổi, cựu trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị tuyên 24 tháng tù; Trần Thị Bạch Tuyết (54 tuổi, cựu phó trưởng phòng) lĩnh 25 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Các cựu chuyên viên, cán bộ của phòng gồm Đỗ Đình Long lãnh 42 tháng tù; Đỗ Thị Hương lãnh 26 tháng tù cho hưởng án treo và Vũ Việt Phong lãnh 24 tháng tù cho hưởng án treo, cùng về tội nhận hối lộ.

Đối với những người môi giới, tòa tuyên Nguyễn Thị Bích 6 năm tù, Bùi Lan Anh 5 năm 6 tháng tù, Trần Thị Chiến 36 tháng tù, Nguyễn Thị Thu Hoài 32 tháng tù, Nguyễn Thị Hải Yến và Vũ Thị Bích Ngọc cùng lãnh 30 tháng tù.

Các bị cáo khác thuộc Sở Y tế Hà Nội bị tòa tuyên người thấp nhất mức 22 tháng 1 ngày tù, người nhiều nhất lãnh 8 năm tù..

Cựu phó phòng nhận tiền vì nghĩ là 'tiền nước, thuốc'

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2024, một số lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân đã lợi dụng nhiệm vụ thẩm định, cấp phép để nhận tiền từ các cơ sở khám chữa bệnh và kinh doanh dược thông qua những người môi giới.

Đổi lại, những cán bộ này tạo điều kiện cho các cơ sở hoàn thiện thủ tục, ghi giảm lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong quá trình thẩm định để được cấp phép nhanh.

Trong đó, ông Tô Tử Anh bị xác định đã nhận tổng cộng 1,2 tỉ đồng trong quá trình thẩm định, cấp phép hoạt động cho các phòng khám.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Quá trình thẩm vấn, ông Anh thừa nhận đã nhận tiền từ các cơ sở khám chữa bệnh thông qua tài khoản ngân hàng.

Lý giải về việc này, cựu phó phòng khai khi đoàn đến kiểm tra, các cơ sở đưa tiền và nói đây là khoản "tiền nước, thuốc". Bản thân nghĩ đã bỏ công hướng dẫn các phòng khám hoàn thiện điều kiện hoạt động nên nhận.

Một cựu phó phòng khác là Trần Thị Bạch Tuyết cũng thừa nhận hành vi nhận tiền là sai phạm, nhưng cho rằng bản thân không chủ động gợi ý hay yêu cầu các cơ sở đưa tiền.

"Thời điểm đó, bị cáo nghĩ nhận tiền của phòng khám mà không gợi ý, không yêu cầu là không vi phạm", bà Tuyết trình bày.

Theo cáo trạng, bà Tuyết đã nhận 50 triệu đồng để tạo điều kiện cho 4 phòng khám trong quá trình thẩm định, cấp phép.

Trong khi đó, Đỗ Đình Long, cựu chuyên viên của phòng, bị cáo buộc nhận 321 triệu đồng để tạo điều kiện ghi giảm lỗi, bỏ qua vi phạm hoặc cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Tại phiên tòa, Long khai sau khi nhận tiền từ môi giới đã chia lại cho một số thành viên đoàn thẩm định và lãnh đạo. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận không có tài liệu chứng minh việc đưa tiền cho những người này.

Hàng trăm phòng khám, nhà thuốc chi hơn 8,67 tỉ đồng

Theo cáo trạng, có 686 cơ sở y, dược tư nhân tại Hà Nội liên quan việc đưa tiền cho các môi giới để làm thủ tục cấp phép, với tổng số tiền hơn 8,67 tỉ đồng.

Các bị cáo thuộc nhóm môi giới đưa ra mức giá tùy từng loại giấy phép. Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) từ 12 đến 50 triệu đồng, giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) từ 30 đến 70 triệu đồng, còn giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 35 đến 120 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, môi giới liên hệ với cán bộ phụ trách thẩm định để nhờ tạo điều kiện hoàn thiện hồ sơ, ghi giảm lỗi hoặc bỏ qua vi phạm, giúp các cơ sở được cấp phép nhanh.

Trong đó, Nguyễn Thị Bích bị cáo buộc nhận hơn 4,65 tỉ đồng từ 439 cơ sở, còn Bùi Lan Anh nhận hơn 4,46 tỉ đồng từ 139 cơ sở. Tiền được chuyển trực tiếp hoặc qua tài khoản của những người liên quan để nhờ cán bộ Sở Y tế tạo điều kiện.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Tuyên án chiều nay, HĐXX nhận định có đủ căn cứ xác định từ năm 2019-2024, một số lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế Hà Nội đã nhận hơn 3,5 tỉ đồng tiền hối lộ để tạo điều kiện, ghi giảm lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong quá trình thẩm định, cấp phép cho các cơ sở y, dược tư nhân.

Theo tòa, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực y, dược, cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp trong công tác, được khen thưởng và gia đình có công với cách mạng để quyết định mức án phù hợp với từng bị cáo.