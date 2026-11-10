Lần thứ ba xét xử vụ 686 phòng khám, nhà thuốc 'chạy' giấy phép ở Hà Nội

Các bị cáo tại phiên tòa xử vụ nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 10-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Đây là lần thứ ba vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, hai phiên tòa vào ngày 29-5 và 8 đến 9-7 đều phải dừng lại để trả hồ sơ điều tra bổ sung do còn những tình tiết chưa được làm rõ.

Bảng giá ngầm đến 70 triệu đồng để "chạy" giấy phép

Theo cáo buộc, từ năm 2019 - 2024, hàng trăm phòng khám, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh dược tư nhân tại Hà Nội đã thông qua các "cò" dịch vụ để đưa tiền cho cán bộ Sở Y tế nhằm được cấp phép nhanh, ghi giảm lỗi hoặc bỏ qua sai phạm trong quá trình thẩm định.

Cơ quan tố tụng xác định có 686 cơ sở y, dược tư nhân liên quan việc đưa tiền, với tổng số tiền nhóm môi giới thu khoảng 8,67 tỉ đồng. Trong đó, hơn 3,5 tỉ đồng được dùng để hối lộ cán bộ Sở Y tế Hà Nội.

Trong số 16 bị cáo, có 11 người là cựu cán bộ, nhân viên Sở Y tế Hà Nội. Trong đó, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân có 8 cựu lãnh đạo, cán bộ bị đưa ra xét xử, gồm cựu Trưởng phòng Nguyễn Văn Đức, hai cựu Phó trưởng phòng Tô Tử Anh, Trần Thị Bạch Tuyết cùng các chuyên viên, cán bộ khác.

Ngoài ra còn có Đỗ Doãn Tiến, lái xe của Sở Y tế Hà Nội; Ngô Thị Hồng Phương, cựu chuyên viên văn phòng, và những người làm dịch vụ xin giấy phép hành nghề y, dược tư nhân.

Trong đó, 9 bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ, 7 người còn lại bị truy tố về tội môi giới hối lộ.

Một bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo cáo trạng, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân có nhiệm vụ tham mưu cho Sở Y tế Hà Nội trong việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Đây cũng là đơn vị tổ chức các đoàn thẩm định, kiểm tra thực tế tại phòng khám, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh dược tư nhân.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, một số lãnh đạo, chuyên viên của phòng đã nhận tiền thông qua môi giới để "tạo điều kiện" cho các cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn vẫn được cấp phép.

Theo cáo buộc, việc "chạy" giấy phép được các môi giới đưa ra mức giá tùy từng loại hồ sơ. Giấy chứng nhận đạt chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) có giá từ 15 - 20 triệu đồng, giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) từ 30 - 50 triệu đồng, còn giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 60 - 70 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền từ các cơ sở, nhóm môi giới liên hệ với cán bộ phụ trách thẩm định để nhờ hướng dẫn khắc phục thiếu sót, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm, giúp hồ sơ được giải quyết nhanh.

Đáng chú ý, hai môi giới Nguyễn Thị Bích và Bùi Lan Anh bị cáo buộc nhận tiền từ hàng trăm cơ sở y, dược tư nhân để làm dịch vụ cấp phép. Trong đó, Bích nhận hơn 4,65 tỉ đồng từ 439 cơ sở, còn Lan Anh nhận hơn 4,46 tỉ đồng từ 139 cơ sở.

Cơ quan tố tụng còn xác định một số người không trực tiếp làm công tác chuyên môn cũng tham gia việc nhận, chuyển tiền cho cán bộ thẩm định.



Trong đó, ông Đỗ Doãn Tiến, lái xe của Sở Y tế Hà Nội, bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền từ môi giới rồi chuyển cho các thành viên đoàn kiểm tra.

Riêng cựu Phó trưởng phòng Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận gần 1,3 tỉ đồng, trong đó có 79 lần nhận tiền gián tiếp thông qua tài khoản của lái xe này.

Cùng thời gian, bị cáo Đỗ Đình Long, cựu chuyên viên của phòng, bị cáo buộc nhận gần 320 triệu đồng để tạo điều kiện cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Cựu phó phòng từng khai 'nể anh em lắm mới nhận tiền'

Tại phiên xét xử hồi tháng 7, bị cáo Tô Tử Anh từng gây chú ý khi không thừa nhận toàn bộ số tiền nhận hối lộ như cáo trạng quy kết.

Ông Anh khai chỉ nhận 166 triệu đồng và cho rằng đây là tiền các phòng khám gửi cảm ơn sau khi được tư vấn, hướng dẫn chuyên môn, chứ không phải tiền hối lộ.

Theo lời khai, do có nhiều năm làm công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân, ông thường được các phòng khám nhờ hướng dẫn bố trí cơ sở vật chất, sắp xếp trang thiết bị, hoàn thiện hồ sơ. Có những nơi ông phải trực tiếp đến hướng dẫn nhiều lần.

Cựu phó phòng cho rằng mình từng từ chối nhận tiền nhưng vì "nể anh em lắm mới nhận".

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trước lời khai này, chủ tọa Vũ Quang Huy phân tích việc kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn là chức trách của cán bộ quản lý nhà nước, không thể lấy đó làm lý do để nhận tiền từ các cơ sở thuộc phạm vi mình quản lý.

"Bị cáo có thể giúp người ta nhưng không được nhận tiền của họ, dù là trên phương diện tình cảm", chủ tọa nhấn mạnh.

Sau khi được hội đồng xét xử phân tích, ông Anh cho biết nhận thức được sai phạm và tự nguyện nộp lại hơn 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, do còn nhiều tình tiết chưa thể làm rõ ngay tại phiên tòa, ngày 9-7, hội đồng xét xử tiếp tục quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau hai lần trả hồ sơ, vụ án được Tòa án nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử trở lại từ ngày 10-11. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.