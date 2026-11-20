Một phiên bản ý tưởng iPhone 20 Pro Max với thiết kế màn hình cong tràn viền - Ảnh: FPT

Theo tài khoản Ice Universe, chuyên tiết lộ thông tin về sản phẩm công nghệ trên mạng xã hội Weibo được trang tin công nghệ MacRumors trích dẫn, Apple đang thử nghiệm bốn mẫu iPhone với hai kiểu thiết kế. Trong đó, hai mẫu sử dụng kính phẳng truyền thống, hai mẫu còn lại có mặt kính cong ở cả bốn cạnh.

Đây có thể là các phương án thiết kế dành cho iPhone 20 Pro và Pro Max, trong đó kính phẳng được giữ lại làm phương án dự phòng nếu Apple không chọn thiết kế kính cong. Một khả năng khác là hai mẫu kính phẳng thuộc dòng iPhone 20 tiêu chuẩn, dự kiến ra mắt sau phiên bản Pro.

Theo Ice Universe, phiên bản kính cong có phần viền màn hình dày khoảng 1mm. Tuy nhiên, hình dáng của lớp kính bao quanh khiến phần viền gần như biến mất khi nhìn trực diện, tạo cảm giác màn hình tràn viền. Nguồn tin này cho rằng hiệu ứng thiết kế sẽ đặc biệt ấn tượng khi nhìn trực tiếp.

Apple được cho là đã nghiên cứu thiết kế kính cong bốn cạnh trong khoảng ba năm và nhiều lần điều chỉnh. Những phiên bản thử nghiệm ban đầu có độ cong lớn hơn đáng kể, trước khi được giảm bớt trong các lần chỉnh sửa sau đó. Thiết kế này hiện vẫn đang được Apple cân nhắc.

Một mẫu thiết kế ý tưởng khác của chiếc iPhone 20 Pro Max - Ảnh: MacRumors

Thông tin này cũng phù hợp với tin tức hồi tháng 8 của nhà báo Mark Gurman (Bloomberg). Theo đó, Apple từng cân nhắc thiết kế iPhone kỷ niệm 20 năm sử dụng nhiều kính hơn và giảm chi tiết kim loại, nhưng sau đó đã từ bỏ phương án này.

Dù vậy, thiết kế dự kiến ra mắt năm 2027 vẫn có kính cong ở cả mặt trước và mặt sau, được ngăn cách bằng một dải kim loại mỏng.

Những thông tin mới xuất hiện sau khi các mẫu kính bảo vệ màn hình được cho là dành cho iPhone 20 Pro lan truyền trên mạng. Các hình ảnh cho thấy thiết bị có cạnh bo tròn, đường cong ở cả bốn phía và viền màn hình rất mỏng. Ice Universe nhận định những mẫu kính này phản ánh phiên bản thiết kế ban đầu với độ cong lớn hơn.

Đầu tuần này, nguồn tin Fixed Focus Digital cũng tiết lộ thiết bị có thể sử dụng chất liệu kính tương tự iPhone Air, nhưng được tăng độ cong ở cả bốn cạnh.

Ice Universe cho biết một số nguồn tin trong ngành công nghiệp tỏ ra hào hứng với thiết kế kính cong, thậm chí mong chờ mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm hơn cả một chiếc iPhone màn hình gập.

Các mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2027. Dù nhiều nguồn tin gọi thiết bị là iPhone 20 Pro, Apple chưa xác nhận tên gọi chính thức.