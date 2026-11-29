Trương Thảo Vy ghi điểm ấn tượng tại bán kết để giúp bóng rổ TP.HCM giành vé vào chung kết - Ảnh: ĐỨC LONG

Đội hình của tuyển bóng rổ nữ 5x5 TP.HCM tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 quy tụ nhiều ngôi sao, trong đó phải kể đến cặp song sinh gốc Mỹ là Trương Thảo Vy và Trương Thảo My.

Bộ đôi này từng giúp bóng rổ Việt Nam giành tấm huy chương vàng 3x3 lịch sử tại SEA Games năm 2023. Ngoài ra, lực lượng của TP.HCM còn nhiều cái tên là thành viên của tuyển quốc gia như Nguyễn Thị Tiểu Duy, Huỳnh Thị Ngoan.

Suốt giai đoạn vòng bảng, đại diện chủ nhà thể hiện sự áp đảo, giành những chiến thắng với cách biệt lớn. Cặp song sinh Thảo Vy và Thảo My là những người để lại dấu ấn rất rõ với khả năng ghi điểm ấn tượng và phòng thủ kín kẽ.

Trương Thảo My để lại dấu ấn trong lối chơi của đội TP.HCM - Ảnh: ĐỨC LONG

Chiều 29-11, TP.HCM gặp đội Công An Nhân Dân ở bán kết. Đại diện của đơn vị Công An thi đấu cống hiến, để lại nhiều pha ghi điểm đẹp mắt.

Dù vậy, TP.HCM vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn về mặt con người. Nhờ đó họ có được chiến thắng 96-31. Ở trận này, Trương Thảo Vy tiếp tục gây ấn tượng khi là người ghi nhiều điểm nhất với 18 lần mang về điểm số.

Ở trận bán kết còn lại, Hà Nội trải qua màn so tài nghẹt thở để đánh bại Cần Thơ 61-55, qua đó trở thành đối thủ của chủ nhà TP.HCM tại chung kết.

Không chỉ đội nữ mà cả đội nam của thành phố cũng giành vé vào trận tranh huy chương vàng. Tại bán kết, họ vượt qua Hà Nội với tỉ số 84-72.

Trận bán kết nam còn lại cũng diễn ra kịch tính không kém, khi Cần Thơ cần đến tận những phút cuối mới thắng được Quân Đội với tỉ số 81-77.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ lên cao, đội bóng rổ 5x5 nam và nữ của TP.HCM đang tràn trề hy vọng cùng giành tấm huy chương vàng danh giá tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.