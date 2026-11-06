Cần Thơ xác định 99 dự án khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ

Dự án chung cư Nhịp Điệu Xanh - Dream House nằm trong số 99 dự án có khó khăn, vướng mắc - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 6-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Văn phòng Thành ủy Cần Thơ vừa gửi danh mục các dự án thuộc nhóm 99 dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được Ban thường vụ Thành ủy thống nhất giao các tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã xem xét tờ trình của Đảng ủy UBND thành phố về việc xin chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 99 dự án đầu tư ngoài ngân sách nêu trên.

Qua xem xét, Ban thường vụ Thành ủy đã thống nhất giao các tổ công tác của Ban chỉ đạo 1099 của thành phố theo dõi, đôn đốc đối với các dự án này theo nhiệm vụ, địa bàn xã, phường và phụ trách của từng tổ công tác.

Sẽ có 6 tổ công tác của Ban chỉ đạo 1099 gồm: tổ công tác số 1 (25 dự án), tổ công tác số 2 (21 dự án), tổ công tác số 3 (6 dự án), tổ công tác số 4 (20 dự án), tổ công tác số 5 (11 dự án) và tổ công tác số 6 (16 dự án).

Theo danh mục các dự án ngoài ngân sách có khó khăn, vướng mắc này có nhiều dự án lớn như khu công nghiệp Hưng Phú 1 (cụm A) diện tích 121ha, tổng mức đầu tư hơn 908 tỉ đồng; dự án tổ hợp Đại học FPT và công viên phần mềm FPT Cần Thơ tổng vốn đầu tư 1.170 tỉ đồng đều được xác định "có khả năng tiếp tục triển khai nhưng cần tháo gỡ một số vướng mắc".

Dự án khu đô thị sinh thái Cồn Ấu (Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Tân Phương Đông) có vốn đầu tư hơn 708 tỉ đồng cần tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý trước khi đề xuất xử lý.

Ngoài ra còn các dự án khác như: Trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ, chung cư Nhịp Điệu Xanh - Dream House, khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi thủy sản cồn Ấu, Trường quốc tế Singapore, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2, dự án khu thương mại Vị Thanh (Tập đoàn DIC)...