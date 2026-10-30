Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu tăng ca, tăng kíp thi công hai cây cầu ở Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà (thứ hai từ phải sang) chỉ đạo khi kiểm tra công trình cầu Ô Môn - Ảnh: CA LINH

Ngày 30-10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà kiểm tra tiến độ thi công cầu Ô Môn và cầu Thới Lai tại TP Cần Thơ, thuộc dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia giai đoạn 1 (khu vực phía Nam).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.155 tỉ đồng. Đến nay, phần lớn khối lượng thi công đã hoàn thành, tuy nhiên một số hạng mục tại cầu Ô Môn và cầu Thới Lai vẫn chậm do vướng mặt bằng, ảnh hưởng đến thi công đường dẫn đầu cầu.

Cụ thể, cầu Ô Môn được xây dựng tại vị trí cầu cũ, có tổng vốn đầu tư hơn 135 tỉ đồng, mặt cầu rộng 12m, gồm 7 nhịp, bảo đảm tĩnh không thông thuyền 3,5m. Hiện các hạng mục mố, trụ đã hoàn thành, nhà thầu đang thi công bản mặt cầu.

Đối với cầu Thới Lai, phần mố, trụ và bản mặt cầu đã hoàn thành. Tuy nhiên, một số hộ dân và tổ chức chưa bàn giao mặt bằng khiến việc xử lý nền đường chưa thực hiện theo kế hoạch.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Phạm Minh Hà yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, không để tồn tại kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và thời hạn hoàn thành các công việc còn tồn đọng.

Ngoài ra, các nhà thầu cần bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công nhiều mũi, tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.