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Cần Thơ xin ‘chi viện’ từ TP.HCM vì thiếu hơn 2,6 triệu m³ đá cho dự án cao tốc

tác giả
KHẮC TÂM
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KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

Tổng nhu cầu đá cho tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua Cần Thơ khoảng 4,163 triệu m³. Nhưng khối lượng đã đưa về công trình và xác định nguồn chỉ 2,792 triệu m³, còn thiếu hơn 2,6 triệu m³.

cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - Ảnh 1.

Một đoạn thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn thành phố Cần Thơ - Ảnh: KHẮC TÂM

Sáng 30-10, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết UBND thành phố Cần Thơ vừa có công văn gửi UBND TP.HCM để đăng ký họp trao đổi về nhu cầu vật liệu đá xây dựng phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, địa phương này được Chính phủ giao làm cơ quan chủ quản triển khai thực hiện dự án thành phần 2, 3, 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (sau khi sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính) với mục tiêu nhằm hình thành trục ngang trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua thành phố này và tỉnh An Giang.

Tuyến này kết nối các cao tốc trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc - Đông Nam, góp phần tạo động lực phát triển cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Trong quá trình triển khai các dự án thành phần 2, 3, 4, Cần Thơ đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, huy động các nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Kết quả cho thấy tổng nhu cầu vật liệu đá xây dựng của các dự án thành phần 2, 3, 4 khoảng 4,163 triệu m3. Hiện khối lượng đã đưa về công trình khoảng 1,254 triệu m3, khối lượng đã xác định nguồn khoảng 1,547 triệu m3 nên còn thiếu khoảng 2,617 triệu m3.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào ngày 14-9 về phương án điều phối vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, phương án điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu đá của TP.HCM cho Cần Thơ là 2,5 triệu m3 để kịp thời bổ sung nguồn vật liệu còn thiếu phục vụ thi công tại công trường, đảm bảo tiến độ dự án theo chủ trương Quốc hội và Chính phủ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, số lượng đá lấy từ một mỏ tại tỉnh An Giang sắp hết, nên chuyển hướng hỗ trợ từ TP.HCM.

Khối lượng thi công dự án thành phần 2, 3, 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua Cần Thơ đạt gần 70%.

Đối với cát san lấp cho tuyến cao tốc này, Cần Thơ thiếu hơn 3 triệu m3 và thành phố đã xác định được nguồn.

cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - Ảnh 3.30 cây cầu đã thi công, cao tốc qua Cần Thơ còn vướng ở đâu?

Dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua Cần Thơ đã bàn giao 100% mặt bằng, thi công toàn bộ 30 cầu.

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    Chủ đề: thiếu cát cao tốc Châu Đốc Sóc Trăng TP Cần Thơ

    Dòng sự kiện: Cao tốc Bắc - Nam

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