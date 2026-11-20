Ông Nguyễn Thái Bảo (giữa), Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, kiểm tra tại quán Zô Dứt Cạn - Ảnh: CA LINH

Ngày 20-11, UBND phường Tân An (TP Cần Thơ) tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra quán ăn Zô Dứt Cạn và Quậy Central.

Theo ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, đoàn liên ngành có sự tham gia, phối hợp của các lực lượng thuộc sở, ngành thành phố nhằm hỗ trợ lực lượng chuyên môn của phường trong công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có sử dụng rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Bảo cho hay trước đây phường đã tổ chức các đợt kiểm tra riêng lẻ nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra, một số cơ sở đã bị xử phạt nhưng vẫn không nghiêm túc chấp hành các quy định.

Do đó trong đợt này, đối với những trường hợp vi phạm, nhất là cơ sở vi phạm trên nhiều lĩnh vực, địa phương sẽ kiên quyết xử lý triệt để; thậm chí xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở có nhiều vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu nhà bếp của quán Zô Dứt Cạn - Ảnh: CA LINH

Nội dung kiểm tra gồm giấy phép kinh doanh; việc chấp hành pháp luật về thuế, thuê mướn lao động và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động; công tác phòng cháy, chữa cháy; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường, tiếng ồn, nước thải, cũng như các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

Lãnh đạo phường Tân An khẳng định, bên cạnh kiểm tra, đoàn sẽ hướng dẫn các cơ sở khắc phục, thực hiện đầy đủ các quy định.

Đối với những cơ sở đã được kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không chấp hành, đoàn sẽ kiên quyết xử lý nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh trên địa bàn phường trong sạch, lành mạnh và công bằng.

Đoàn kiểm tra (bìa phải) làm việc với đại diện quán Zô Dứt Cạn - Ảnh: CA LINH

Đoàn kiểm tra tại quán Quậy Central - Ảnh: CA LINH