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Vụ thanh toán thừa hơn 14 tỉ đồng: chuyển hồ sơ Công an Cần Thơ

tác giả
LÊ DÂN
LÊ DÂN
LÊ DÂN

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung đã thanh toán thừa khối lượng hơn 14 tỉ đồng cho đơn vị thi công.

Vụ thanh toán thừa hơn 14 tỉ đồng: chuyển hồ sơ Công an Cần Thơ - Ảnh 2.

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung đã thanh toán thừa hơn 14 tỉ đồng cho đơn vị thi công. Ảnh: Một tuyến đường nội bộ trong khu đô thị - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 14-11, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Thanh tra TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ dự án Khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ để điều tra làm rõ hành vi vi phạm.

Dự án Khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Theo Thanh tra thành phố, qua kiểm tra đã phát hiện phát hiện Quỹ đầu tư phát triển thành phố, các đơn vị tư vấn giám sát, Công ty TNHH Một thành viên Quốc Đại (đơn vị thi công xây dựng) thuộc liên danh Công ty TNHH Một thành viên Quốc Đại và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã nghiệm thu, thanh toán khối lượng hợp đồng xây dựng nhiều hơn khối lượng thực tế hoàn thành, gây thiệt hại cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố với số tiền hơn 14 tỉ đồng (nhà thầu thi công đã nộp khắc phục). 

Sai phạm này có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 224 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Do đó Thanh tra thành phố chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện các gói thầu thuộc dự án Khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ làm chủ đầu tư với số tiền sai phạm hơn 14 tỉ đồng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố để điều tra làm rõ.

Trước đó Thanh tra thành phố đã kiểm tra toàn diện dự án Khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung.

Dự án này có tổng diện tích 72,39ha được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó khu đô thị mới chiếm hơn 52ha và khu công nghệ thông tin tập trung chiếm hơn 20ha. Tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng.

Chuyển hồ sơ Công an Cần Thơ dự án thanh toán thừa hơn 14 tỉ đồng - Ảnh 2.52 xã, phường ở Cần Thơ được tăng thêm phó chủ tịch

Cần Thơ rà soát nhân sự có nguyện vọng về xã, phường làm việc. Các xã, phường là đơn vị hành chính loại 1 có 3 phó chủ tịch UBND.

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LÊ DÂN
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    Chủ đề: thanh toán Chuyển Công an điều tra Cần Thơ khu đô thị mới

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