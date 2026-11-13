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52 xã, phường ở Cần Thơ được tăng thêm phó chủ tịch

tác giả
LÊ DÂN
LÊ DÂN
LÊ DÂN

Cần Thơ rà soát nhân sự có nguyện vọng về xã, phường làm việc. Các xã, phường là đơn vị hành chính loại 1 có 3 phó chủ tịch UBND.

- Ảnh 1.

52 xã, phường ở TP Cần Thơ sẽ có 3 phó chủ tịch UBND - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 13-11, thông tin từ Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết vừa đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị rà soát đội ngũ lãnh đạo cấp phòng (hoặc có quy hoạch chức danh trưởng phòng thuộc sở hoặc tương đương trở lên hoặc đã từng kinh qua chức vụ trưởng phòng thuộc sở nhưng do sắp xếp tổ chức bộ máy được phân công giữ chức vụ phó trưởng phòng) thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời lựa chọn, đề xuất nhân sự có năng lực, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có nguyện vọng đến công tác tại cấp xã.

Các cơ quan, đơn vị lựa chọn, đề xuất nhân sự có năng lực, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có nguyện vọng đến công tác tại cấp xã.

Mỗi cá nhân có thể đăng ký nguyện vọng đến công tác tại nhiều địa phương, theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Trước đó, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã thống nhất chủ trương giao số lượng phó chủ tịch UBND cho 103 xã, phường.

Theo đó, có 52 xã, phường là đơn vị hành chính cấp xã loại 1 được giao số lượng phó chủ tịch UBND là 3 người, gồm các phường Tân An, Ninh Kiều, An Bình, Cái Khế, Hưng Phú, Bình Thủy… và các xã Thạnh Hòa, Châu Thành, An Lạc Thôn, Trần Đề…

Các xã, phường còn lại có 2 phó chủ tịch UBND. Riêng xã Phong Nẫm chỉ có 1 phó chủ tịch do địa bàn biệt lập, dân số ít.

52 xã, phường ở Cần Thơ được tăng thêm phó chủ tịch - Ảnh 3.Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ sắp xếp số lượng cấp phó

TP Cần Thơ đang tiếp tục sắp xếp đội ngũ cấp phó, bảo đảm phù hợp quy định và yêu cầu tinh gọn bộ máy.


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LÊ DÂN
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    Chủ đề: lãnh đạo cấp phòng sắp xếp cán bộ nhân sự phó chủ tịch Cần Thơ

    Dòng sự kiện: Tinh gọn bộ máy

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