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Cần Thơ tìm cách bố trí cấp phó phòng dôi dư trước 13-11

tác giả
LÊ DÂN
LÊ DÂN
LÊ DÂN

TP Cần Thơ tổng rà soát, sắp xếp cán bộ theo vị trí việc làm, yêu cầu các cơ quan giải quyết dứt điểm cấp phó phòng dôi dư trước ngày 13-11.

Cần Thơ giải quyết thừa cấp phó trước ngày 13-11 - Ảnh 1.

TP Cần Thơ đang giải quyết dứt điểm tình trạng thừa cấp phó phòng - ẢNH: LÊ DÂN

Sở Nội vụ TP Cần Thơ vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường khẩn trương thực hiện kế hoạch cao điểm 60 ngày tổng rà soát, tham mưu sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong hệ thống chính trị thành phố.

Các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ; chủ động xây dựng và thực hiện phương án bố trí nhân sự phù hợp với biên chế được giao, vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ. Việc sắp xếp phải bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực.

Đối với những cơ quan, đơn vị còn dôi dư lãnh đạo cấp phó phòng, Sở Nội vụ yêu cầu khẩn trương triển khai phương án sắp xếp, bố trí, bảo đảm giải quyết dứt điểm trước ngày 13-11.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Một lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết sở đang chờ các cơ quan, đơn vị báo cáo để tổng hợp. Về cơ bản, các đơn vị giải quyết tình trạng dôi dư bằng cách điều chuyển cấp phó phòng giữa các phòng, ban.

Cần Thơ giải quyết thừa cấp phó phòng trước ngày 13-11 - Ảnh 2.Không nên gọi đến đường dây nóng để phản ánh những vấn đề 'không nóng', bất kể giờ giấc

Qua đường dây nóng, thông tin phản ánh được xử lý kịp thời nhưng người giữ đường dây nóng cũng phiền khi cuộc gọi đến bất kể giờ giấc.

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LÊ DÂN
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    Chủ đề: thừa cấp phó vị trí việc làm Cần Thơ

    Dòng sự kiện: Sắp xếp đơn vị hành chính

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