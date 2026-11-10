Không nên gọi đến đường dây nóng để phản ánh những vấn đề 'không nóng', bất kể giờ giấc

Nhiều cơ quan tại TP Cần Thơ công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân - Ảnh do AI tạo

Phản ánh qua đường dây nóng được xử lý kịp thời

Gần đây nhiều cơ quan, đơn vị tại TP Cần Thơ công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp như Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính… Từ đó những thông tin phản ánh được tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường có đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về các đối tượng, hành vi thải chất thải (nước thải, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn) có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp nhận thông tin về biến đổi hiện trạng chất lượng môi trường có khả năng do hành vi xả chất thải gây ra và các thông tin khác liên quan đến ô nhiễm môi trường.

Người dân, tổ chức có thể phản ánh bằng cách gọi điện, nhắn tin, gửi thư điện tử tới đường dây nóng, phản ánh trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc gửi qua bưu chính.

Ngoài ra, số điện thoại tiếp nhận thông tin đường dây nóng còn có số điện thoại di động của một lãnh đạo sở và hai lãnh đạo chi cục môi trường.

Theo một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ từ khi vận hành đường dây nóng vào cuối tháng 7 đến nay đã tiếp nhận và xử lý 12 phản ánh liên quan đến rác thải sinh hoạt tồn đọng, điểm tập kết rác và đốt rác gây mùi hôi, mùi hôi từ chăn nuôi…

Các vụ việc đều thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường nên sở đã chuyển cho địa phương xác minh, xử lý và trả lời người dân, đồng thời báo cáo kết quả về sở để tổng hợp, theo dõi.

Nên gọi vào đường dây nóng có giờ giấc

Nhiều đường dây nóng là số điện thoại di động của cá nhân nên đôi khi đã làm xáo trộn cuộc sống người giữ đường dây nóng.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, người dân phản ánh thông tin là rất tốt vì họ biết đến số đường dây nóng. Tuy nhiên có khi phản ánh vụ việc vào ban đêm, kể cả ngày nghỉ lễ dù những thông tin đó không quá cấp bách.

Tương tự, một lãnh đạo Sở Tài chính cho biết nhận được cuộc gọi phản ánh vào lúc nửa đêm chỉ để hỏi “bao giờ có lương”. Hoặc “gọi đường dây nóng Sở Tài chính nhưng phản ánh lĩnh vực đất đai, y tế”.

Ông Thanh Lâm, một người dân tại phường An Bình - cho rằng khi gọi vào đường dây nóng phản ánh thông tin nếu không phải là tai nạn, hỏa hoạn hay sự cố môi trường nghiêm trọng nên gọi trong giờ làm việc.

"Người dân cũng nên ý thức khi gọi vào đường dây nóng. Tránh phản ánh những việc vụn vặt, không đáng. Đặc biệt là không nên gọi đến đường dây nóng vào những thời điểm nghỉ ngơi của cán bộ để phản ánh những việc 'không nóng', không cấp thiết phải giải quyết ngay", ông Lâm nêu ý kiến.

Ngoài ra, theo ông Lâm, hoặc số điện thoại đường dây nóng có tài khoản Zalo để người dân cung cấp thông tin, hình ảnh… tránh làm phiền quá mức người đang giữ số đường dây nóng.

Cần cân nhắc khi dùng số cá nhân làm đường dây nóng Luật sư Nguyễn Văn Đức - Phó trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ) - cho biết trước đây, đường dây nóng xuất phát từ việc tiếp nhận thông tin có tính thời sự để xử lý công việc một cách hiệu quả nhanh nhất. Việc này chủ yếu mang tính tự phát từ một số đơn vị như: công an, cấp cứu y tế, cứu hỏa, ứng phó sự cố khẩn cấp... Sau này dần dần chuẩn hóa sang cơ quan hành chính nhà nước và mở rộng hơn nhiều lĩnh vực khác. Việc cung cấp số điện thoại sử dụng vào đường dây nóng có hai dạng, đó là số máy của cơ quan, tổ chức có người trực nghe máy và số điện thoại của cá nhân. Luật sư Đức phân tích trong trường hợp số điện thoại của cá nhân thì phải thỏa mãn điều kiện người đang quản lý sử dụng số điện thoại đó phải tự nguyện cung cấp sử dụng số máy của mình. Đồng thời phải lường trước những tình huống và sự cố ngoài mong muốn, kể cả có thể làm xáo trộn đời sống bình thường của người tiếp nhận thông tin.