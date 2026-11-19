Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế tại các máy tính sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows tại các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trực tuyến - Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 19-11, Công an TP Cần Thơ cho biết lực lượng công an vừa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

Qua kiểm tra đột xuất 4 cơ sở, đoàn công tác phát hiện cả 4 đều có vi phạm hành chính. Các cơ sở sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows chưa có quyền sử dụng hợp pháp, xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

Ngoài vi phạm bản quyền phần mềm, một số cơ sở còn hoạt động khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động và kinh doanh quá giờ quy định.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt 4 cơ sở tổng cộng 90 triệu đồng. Trong đó, các hành vi vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến chương trình máy tính bị phạt 52,5 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, các cơ sở còn bị buộc gỡ bỏ những bản sao hệ điều hành Windows vi phạm bản quyền khỏi hệ thống máy tính.