Ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: CA LINH

Ngày 19-11, UBND TP Cần Thơ có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về việc triển khai dự án "Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP Cần Thơ" (MERIT-WB11-CT).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 2.998,69 tỉ đồng với sự tài trợ của WB. Trong đó, vốn vay ODA khoảng 1.895,6 tỉ đồng, vốn đối ứng 902,09 tỉ đồng và vốn viện trợ không hoàn lại hơn 201 tỉ đồng.

Mục tiêu nhằm tăng cường tính chống chịu khí hậu của hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư nông thôn thông qua đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng thủy lợi nhằm chủ động kiểm soát, điều tiết nguồn nước, giảm ngập úng, xâm nhập mặn và sạt lở.

Dự án triển khai tại các xã, phường gồm Mỹ Quới, Ngã Năm, Tân Long, Long Hưng, Mỹ Tú, Thuận Hòa, An Ninh, Hồ Đắc Kiện, An Thạnh, Cù Lao Dung, khu vực ven biển, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên và Vĩnh Thuận Đông.

Khu vực dự án - Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ

Dự án gồm 3 hợp phần, trong đó trọng tâm là đầu tư hệ thống đê, bờ bao, cống và trạm bơm tại các vùng Quản Lộ - Phụng Hiệp, khu vực nhiễm phèn mặn Nước Đục - Nước Trong và hạ tầng chống chịu triều cường cho Cù Lao Dung.

Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình lúa chất lượng cao, lúa VietGAP, lúa hữu cơ, kết hợp thủy sản và cây ăn trái. Dự kiến có khoảng 23.000ha được xây dựng mô hình và nhân rộng, với 46.000 người hưởng lợi.

Bà Nguyễn Hoàng Ái Phương, chuyên gia môi trường cao cấp, Chủ nhiệm dự án MERIT, cho hay đối với giai đoạn 2 của dự án MERIT sẽ được triển khai tại các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Vì vậy, TP Cần Thơ và các tỉnh trong vùng có ý kiến với Bộ Tài chính, thúc đẩy quá trình trình duyệt đề xuất khoản vay. Đây là bước cần thiết trước khi các địa phương có thể tiến hành phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới làm việc với UBND TP Cần Thơ về dự án - Ảnh: CA LINH

Theo bà Phương, một vấn đề đáng lưu ý là dự án không chỉ có cơ chế vay ưu đãi mà còn huy động được nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ WB.

Trong bối cảnh hiện nay, việc huy động được nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là rất khó khăn. Tuy nhiên, khoản viện trợ này có thời hạn giải ngân cụ thể, nếu không sử dụng trước tháng 12-2030, nguồn vốn sẽ bị mất.

Ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính của các tỉnh trong vùng để thống nhất nội dung, thời gian, tiến tới ban hành văn bản chung gửi Bộ Tài chính.

Văn bản nhằm kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các khoản vay, qua đó sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai dự án MERIT tại Đồng bằng sông Cửu Long.