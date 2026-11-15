Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cần Thơ có 13 thạc sĩ trúng cử trưởng ấp, khu vực

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Trong 1.227 trưởng ấp, khu vực vừa trúng cử ở Cần Thơ, người trẻ nhất thuộc nhóm dưới 40 tuổi có 564 người, trong khi chỉ có một người trên 65 tuổi.

13 Thạc sĩ trúng cử trưởng ấp Cần Thơ Trong cuộc bầu cử 2026 - Ảnh 1.

Người dân khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ bầu cử trưởng khu vực - Ảnh: CA LINH

Chiều 15-11, Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho hay tính đến 14h cùng ngày, toàn bộ 1.227 ấp, khu vực thuộc 103 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc bầu trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong số những người trúng cử, có 951 người tái cử, 276 người giới thiệu ứng cử mới.

Về tiêu chuẩn trình độ, 13 người có trình độ thạc sĩ (tỉ lệ 1,06%), 533 người trình độ đại học (43,44%), 76 người trình độ cao đẳng (6,19%), 250 người trình độ trung cấp (20,37%). Bên cạnh đó, có 257 người tốt nghiệp THPT (20,94%) và 98 người có trình độ THCS (7,98%).

Xét về độ tuổi, nhóm dưới 40 tuổi có 564 người; nhóm từ 40 - 65 tuổi có 662 người và có 1 người trên 65 tuổi.

13 Thạc sĩ trúng cử trưởng ấp Cần Thơ Trong cuộc bầu cử 2026 - Ảnh 2.10 năm làm trưởng ấp

TT - Hơn 10 năm làm trưởng ấp, ông Nguyễn Văn Chữ (53 tuổi) đưa vùng đất nghèo, thưa thớt dân cư thành nơi an cư lạc nghiệp hàng đầu của huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
CA LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trưởng ấp bầu cử Cần Thơ trúng cử

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất