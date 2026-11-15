Cần Thơ có 13 thạc sĩ trúng cử trưởng ấp, khu vực

Người dân khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ bầu cử trưởng khu vực - Ảnh: CA LINH

Chiều 15-11, Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho hay tính đến 14h cùng ngày, toàn bộ 1.227 ấp, khu vực thuộc 103 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc bầu trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong số những người trúng cử, có 951 người tái cử, 276 người giới thiệu ứng cử mới.

Về tiêu chuẩn trình độ, 13 người có trình độ thạc sĩ (tỉ lệ 1,06%), 533 người trình độ đại học (43,44%), 76 người trình độ cao đẳng (6,19%), 250 người trình độ trung cấp (20,37%). Bên cạnh đó, có 257 người tốt nghiệp THPT (20,94%) và 98 người có trình độ THCS (7,98%).

Xét về độ tuổi, nhóm dưới 40 tuổi có 564 người; nhóm từ 40 - 65 tuổi có 662 người và có 1 người trên 65 tuổi.