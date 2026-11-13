Tên người ứng cử trưởng ấp 'Huỳnh Hello, 'Nguyễn Văn Bậm Trợn' khiến dân mạng thích thú

Tiểu sử tóm tắt của ông Huỳnh Hello - Nguồn: Trang thông tin điện tử xã Tân Thạnh

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền danh sách người ứng cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại một số xã ở TP Cần Thơ.

"Ông Huỳnh Hello là cán bộ trẻ, có năng lực, am hiểu địa bàn..."

Đáng chú ý, hai cái tên Huỳnh Hello và Nguyễn Văn Bậm Trợn thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều bình luận hài hước.

Theo tiểu sử tóm tắt, ông Huỳnh Hello (sinh năm 1993), ứng cử trưởng ấp Ba, xã Tân Thạnh, là cử nhân luật.

Hiện ông là trưởng ấp lâm thời, Phó bí thư Chi bộ ấp Ba; từng là đại biểu HĐND xã Châu Khánh (nay là xã Tân Thạnh) khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đại biểu HĐND xã Tân Thạnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tên Huỳnh Hello khiến nhiều người thích thú.

Không ít cư dân mạng đặt câu hỏi liệu đây có phải tên thật, đồng thời để lại những bình luận dí dỏm như: "Nghĩ cũng hay, cha mẹ đặt tên con đặc biệt để ngày nào con cũng phải lên trả bài thành ra học giỏi luôn"; "Cần Thơ nhiều anh trưởng ấp tên độc lạ quá!", "Vậy lúc gặp, em xin chào hay em phải hello"…

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Kiều Linh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh, cho hay xã có 12 người ứng cử trưởng ấp. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trưởng ấp 15-11 cơ bản hoàn tất theo hướng dẫn của Sở Nội vụ TP Cần Thơ, từ thành lập ban chỉ đạo, tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự đến trang trí và bảo đảm an ninh trật tự.

Nhận xét về ông Huỳnh Hello, bà Linh cho biết đây là cán bộ trẻ, có năng lực, am hiểu địa bàn. Thời gian qua, ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị trưởng ấp.

Tên là Nguyễn Văn Bậm Trợn nhưng "cán bộ này hiền hậu chứ không như cái tên"

Không chỉ ông Huỳnh Hello, một cái tên khác cũng khiến cư dân mạng bàn luận là ông Nguyễn Văn Bậm Trợn, người ứng cử trưởng ấp Phương Hòa, xã Long Hưng.

Tiểu sử tóm tắt ông Nguyễn Văn Bậm Trợn - Nguồn: Trang thông tin điện tử xã Long Hưng

Theo tiểu sử tóm tắt, ông Bậm Trợn sinh năm 1983, hiện là trưởng ấp lâm thời tại ấp Phương Hòa.

Tên gọi đặc biệt này tiếp tục trở thành chủ đề cho hàng loạt bình luận vui vẻ như: "Sống gần 40 chục nồi bánh chưng rồi mới thấy được cái tên VIP như thế", "Nghe tên trưởng ấp là khu vực trong địa bàn chấp hành răm rắp liền".

"Ngày xưa, mỗi lần thầy kêu trả bài chắc thầy phải cười một cái mới kêu, nhưng mà tên dễ thương"; "Tên uy tín vậy sẽ trúng cử thôi. Ở nhà thứ ba nữa ra đường kêu Anh Ba... là hết bài"…

Ông Nguyễn Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Long Hưng, thông tin địa phương có 11 điểm bầu cử trưởng ấp. Riêng ông Nguyễn Văn Bậm Trợn là cán bộ gần dân, sát dân, hoạt bát và nhanh nhẹn.

"Cán bộ này hiền hậu chứ không như cái tên", ông Chiến nói.