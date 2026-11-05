Cầu Cần Thơ đang gánh 53.000 lượt xe mỗi ngày đêm, cầu Cần Thơ 2 'chia lửa' ra sao?

Cầu Cần Thơ, nối TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long hiện đang gánh hàng chục ngàn lượt xe ô tô mỗi ngày đêm - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hơn 53.000 lượt xe mỗi ngày

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 27.050 tỉ đồng. Không chỉ bổ sung một công trình vượt sông Hậu, dự án còn được thiết kế kết hợp đường bộ cao tốc và đường sắt, hướng đến hình thành trục giao thông liên vùng trong tương lai.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng với kinh phí dự kiến hơn 3.090 tỉ đồng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần chuẩn bị.

Theo số liệu từ đơn vị thu phí tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, lưu lượng giao thông hiện tại trên tuyến cao tốc kết nối TP.HCM với miền Tây khoảng 30.300 lượt xe mỗi ngày đêm.

Trong khi đó quốc lộ 1 ghi nhận tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) là khoảng 23.504 lượt xe mỗi ngày đêm.

Như vậy, tổng lưu lượng trên hai trục giao thông này lên đến hơn 53.800 lượt xe mỗi ngày đêm.

Đây là áp lực đáng chú ý đối với hệ thống giao thông cửa ngõ miền Tây, trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách giữa TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tăng.

Đáng lưu ý, các tuyến cao tốc kết nối khu vực hiện nay đang sử dụng chung cầu Cần Thơ để vượt sông Hậu. Điều này khiến cây cầu hiện hữu trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có thêm hướng kết nối khi lượng xe tiếp tục tăng.

Trên thực tế, thời gian qua, đặc biệt là sau khi có thêm tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, khu vực cầu Cần Thơ lưu lượng xe cộ rất đông. Dù chưa đến mức quá tải nhưng hiện nay lượng xe đổ dồn về để qua cầu Cần Thơ khiến các nút giao lớn trên đường dẫn cầu Cần Thơ thường xuyên bị ùn ứ. Điển hình như nút giao IC4 (giao với quốc lộ 61C), nút giao IC3 (giao với quốc lộ 91B)…

Còn phía đường dẫn tỉnh Vĩnh Long hướng lên cầu Cần Thơ, sau khi qua nút giao Chà Và, lượng xe đổ lên cầu Cần Thơ đang có xu hướng tăng mạnh trong thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cầu Cần Thơ 2 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01) qua địa bàn tỉnh và kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Việc đầu tư cầu mới sẽ góp phần tách hướng lưu thông của các tuyến cao tốc, tăng khả năng phân luồng phương tiện, giảm phụ thuộc vào cầu Cần Thơ hiện hữu. Qua đó, mạng lưới giao thông khu vực có thêm phương án kết nối, tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa và hành khách.

Cầu hai tầng, tính cả đường sắt tương lai

Cầu Cần Thơ 2 dự kiến sẽ được làm 2 tầng, kết hợp giữa đường bộ cao tốc và đường sắt - Đồ họa: MẬU TRƯỜNG

Theo Quyết định 1872/QĐ-BXD ngày 30-10-2026, dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 17,6km, điểm đầu kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Chà Và, tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối kết nối cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2, TP Cần Thơ.

Tuyến đi qua khu vực Đông Bình trước đây, nay thuộc phường Đông Thành, vượt quốc lộ 1, quốc lộ 54, kênh Chà Và và sông Phù Ly. Sau khi vượt sông Hậu, tuyến đi qua phường Hưng Phú, vượt Khu công nghiệp Hưng Phú và khu đô thị Nam Cần Thơ trước khi kết nối với nút giao IC2.

Phần đường bộ được đầu tư quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, cùng hai làn dừng khẩn cấp trên phần tuyến và cầu dẫn. Riêng cầu chính dài khoảng 870m, thiết kế dây văng với sơ đồ nhịp 210 + 450 + 210m, rộng khoảng 30,5m.

Điểm đặc biệt là cầu được nghiên cứu theo phương án kết hợp đường bộ và đường sắt trên cùng công trình. Tầng trên bố trí 6 làn xe cao tốc, tầng dưới dành cho đường sắt đôi khổ 1.435mm. Vận tốc thiết kế đối với tàu hàng là 120km/h, tàu khách 160km/h.

Đây là phương án nhằm tính toán khả năng kết nối với tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ trong tương lai, thay vì chỉ giải quyết nhu cầu giao thông đường bộ trước mắt.

Hơn 3.090 tỉ đồng giải phóng mặt bằng

Nút giao Chà Và, tỉnh Vĩnh Long dự kiến sẽ là điểm đầu của dự án cầu Cần Thơ 2 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng mức kinh phí sơ bộ dành cho công tác này khoảng 3.090,82 tỉ đồng.

Trong đó, phần giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long khoảng 2.266,67 tỉ đồng; phần thuộc TP Cần Thơ khoảng 824,15 tỉ đồng. Hai địa phương sẽ tổ chức thực hiện các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, địa phương đã trao đổi, phối hợp với Bộ Xây dựng về phương án thiết kế đoạn tuyến qua địa bàn. Tuy nhiên, do hiện chưa cắm cọc xác định phạm vi giải phóng mặt bằng nên chưa thể thống kê chính xác số hộ dân bị ảnh hưởng.

Ông Phúc cũng cho rằng đây là công trình có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương, góp phần tăng cường kết nối giao thông và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Cầu Cần Thơ 2 sẽ kết hợp giữa cầu đường bộ cao tốc và đường sắt - Ảnh: M.T.

Cầu Cần Thơ 2 dự kiến sẽ kết nối vào cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (TP Cần Thơ) - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Dự kiến khởi công năm 2027 Dự án cầu Cần Thơ 2 có sơ bộ tổng mức đầu tư 27.050,18 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Trong đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 dự kiến bố trí 21.644 tỉ đồng, phần còn lại 5.406,18 tỉ đồng chuyển tiếp sang giai đoạn 2031-2035. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành toàn bộ công trình sau 5 năm. Trong đó, phần đường dẫn hai đầu cầu dự kiến khởi công vào quý 4-2027; cầu chính dự kiến khởi công trong quý 2-2028. Khi hoàn thành, cầu Cần Thơ 2 không chỉ tạo thêm hướng vượt sông Hậu, chia sẻ áp lực giao thông với cầu hiện hữu, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc và chuẩn bị hạ tầng cho tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ trong tương lai.