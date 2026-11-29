Nhà thầu thi công dự án đã đặt biển cảnh báo vị trí hư hỏng ở Km18 thuộc quốc lộ 27C - Ảnh: XUÂN HOÁT

Chiều 29-11, ông Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - thông tin đến phóng viên báo Tuổi Trẻ đã chỉ đạo nhà thầu thi công dự án duy tu quốc lộ 27C tiến hành đặt rào chắn, biển cảnh báo ở vị trí km18.

Ngoài đặt biển cảnh báo, đơn vị thi công đã đổ cấp phối lấp những vị trí hư hỏng, lu bằng mặt đường để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi di chuyển trên quốc lộ 27C.

Theo ông Phú, việc duy tu, bảo dưỡng mặt đường quốc lộ 27C được thực hiện định kỳ. Tuy nhiên, đợt này khi cho cắt mặt đường và đổ đá cấp phối thì thời tiết mưa lớn; cộng thêm phương tiện di chuyển nhiều khiến mặt đường xảy ra tình trạng lồi lõm.

Nhà thầu đổ cấp phối, lu lèn mặt đường để phương tiện đi lại an toàn - Ảnh: XUÂN HOÁT

"Ngay khi nhận phản ánh, tôi đã yêu cầu các phòng ban, đơn vị thi công khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi trên quốc lộ 27C" - ông Phú nói.

Ghi nhận của phóng viên, đến hơn 16h, nhiều công nhân, máy móc vẫn đang đổ cấp phối tại các vị trí hư hỏng ở đoạn km18 quốc lộ 27C.

Hai đầu đoạn đường hư hỏng, đơn vị thi công đã đặt biển cảnh báo đi chậm và bảng thông báo đường đang thi công.

Về tiến độ thi công, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết ngay khi trời nắng ráo, đơn vị nhà thầu sẽ lu lèn mặt đường và tiến hành thảm nhựa đường.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, ngay khi trời nắng ráo sẽ yêu cầu đơn vị thi công lu lèn, thảm nhựa các điểm hư hỏng trên quốc lộ 27C để đảm bảo an toàn - Ảnh: XUÂN HOÁT

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, nhiều tài xế đi tuyến quốc lộ 27C nối Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng) lo lắng mất an toàn khi đi qua km18. Nơi đây mặt đường hư hỏng, ổ voi, ổ gà chi chít. Tuy nhiên đơn vị thi công không đặt biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt có tổng chiều dài khoảng 130km. Đây là tuyến đường quan trọng nối Lâm Đồng với Khánh Hòa hàng chục năm qua. Quốc lộ 27C được Cục Đường bộ Việt Nam giao về cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý từ tháng 7-2025. Hiện các đơn vị thi công vẫn đang tích cực sửa chữa các điểm sạt lở, hư hỏng trên đèo Khánh Lê (thuộc quốc lộ 27C) xảy ra trong đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11-2025.

Đường nối Nha Trang - Đà Lạt hư hỏng nặng nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm Một đoạn dài trên quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt chi chít ổ gà, ổ voi, xe phải nhích từng mét nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm.



