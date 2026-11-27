Nhật Bản thay đổi chính sách hoàn thuế đối với khách nước ngoài - Ảnh: ICHIKA

Theo thông tin từ Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản JNTO, từ ngày 1-11-2026, phương thức hoàn thuế tiêu dùng dành cho khách nước ngoài thuộc đối tượng miễn thuế tại Nhật Bản chính thức thay đổi.

Theo quy định mới, du khách cần thực hiện thủ tục hoàn thuế tại các kiosk chuyên dụng ở sân bay hoặc cảng biển trước khi rời Nhật Bản.

Riêng tại 7 sân bay gồm Narita, Haneda, Kansai, Chubu, Fukuoka, New Chitose và Naha, du khách còn có thể thực hiện thủ tục trực tuyến thông qua hệ thống Visit Japan Web.

Quy trình hoàn thuế

Để nhận lại khoản tiền thuế tiêu thụ từ các mặt hàng được miễn thuế, du khách cần chuẩn bị hộ chiếu và toàn bộ hàng hóa đã mua theo diện miễn thuế, hoàn thành thủ tục trước khi ký gửi.

Tại kiosk, du khách quét hộ chiếu và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu kết quả trên hệ thống hiển thị màu xanh lá cây, bạn không cần kiểm tra thêm và có thể di chuyển đến cửa lên máy bay.

Nếu màn hình hiển thị kết quả màu đỏ, du khách cần đến khu vực hải quan tại sảnh khởi hành quốc tế để xuất trình hàng hóa.

Sau khi được hải quan xác nhận, khoản thuế được hoàn thông qua phương thức thanh toán đã đăng ký (tiền mặt hoặc trả qua thẻ).

Lưu ý khi làm thủ tục hoàn thuế

Khi làm thủ tục, bạn cần mang đầy đủ toàn bộ hàng hóa cùng một giao dịch mua sắm. Nếu thiếu bất kỳ món hàng nào trong hóa đơn, bạn sẽ không thể hoàn tất thủ tục.

Người mua phải mang toàn bộ hàng hóa đã được xác nhận ra khỏi Nhật Bản, không được chia thành nhiều lần vận chuyển vào các thời điểm khác nhau.

Cần hoàn tất thủ tục hoàn thuế trước khi ký gửi hàng hóa. Nếu hàng đã nằm trong hành lý ký gửi, du khách không thể yêu cầu hãng hàng không lấy lại để kiểm tra. Ký gửi hàng hóa trước khi hoàn tất thủ tục, bạn không đủ điều kiện hoàn thuế.

Nếu đã sử dụng hết hoặc không mang theo hàng hóa miễn thuế khi xuất cảnh, bạn sẽ không được hoàn thuế. Trường hợp này, du khách cần thông báo với nhân viên hải quan.

Nếu khách rời Nhật Bản bằng tàu du lịch hoặc các phương tiện đường thủy tương tự và xuống tàu tại nước ngoài, cần phải hoàn tất thủ tục hoàn thuế tại cảng nội địa cuối cùng mà tàu ghé qua tại Nhật Bản. Thủ tục này không thể thực hiện tại các cảng nội địa mà tàu ghé qua trước đó trong hành trình.

Với khách rời khỏi Nhật Bản bằng chuyến bay nối chuyến nội địa - quốc tế, thủ tục hoàn thuế phải thực hiện tại sân bay khởi hành quốc tế. Vì vậy, du khách nên mang hàng miễn thuế theo hành lý xách tay. Nếu đã ký gửi, khách cần nhận lại hành lý tại sân bay nối chuyến để xuất trình khi được yêu cầu.

Với hành trình du thuyền khởi hành và quay trở lại Nhật Bản, sau đó du khách tiếp tục xuất cảnh bằng đường hàng không hoặc đường biển, thủ tục được thực hiện tại sân bay hoặc cảng biển nơi kết thúc hành trình và rời Nhật Bản.

Quá trình thực hiện thủ tục hoàn thuế có thể mất thời gian, du khách nên đến sân bay, cảng biển sớm để có đủ thời gian hoàn tất thủ tục.

Nếu quá trình kiểm tra bị gián đoạn giữa chừng do nguyên nhân từ phía người mua hàng miễn thuế, chẳng hạn như không kịp giờ làm thủ tục check-in, thì thủ tục xác nhận của hải quan sẽ không được coi là hoàn tất.

Hàng hóa miễn thuế sau khi được hải quan xác nhận phải được đưa ra khỏi Nhật Bản ngay sau đó.

Nếu không thực hiện đúng quy định, bạn có thể bị truy thu khoản thuế tương đương với số thuế tiêu dùng đã được miễn hoặc phải chịu các hình phạt theo Luật Thuế tiêu dùng Nhật Bản.