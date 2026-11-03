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Nhật Bản thay đổi cơ chế hoàn thuế cho du khách nước ngoài

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Nhật Bản chính thức áp dụng cơ chế hoàn thuế tiêu dùng mới đối với du khách nước ngoài từ ngày 1-11, theo đó người mua phải thanh toán đầy đủ thuế tại cửa hàng và chỉ được hoàn lại sau khi cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa được mang ra khỏi Nhật Bản.

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Du khách mua sắm hàng điện tử ở khu Akihabara, Tokyo, Nhật Bản - Ảnh minh họa - Nguồn: goakihabara.com

Chính sách này nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chế độ miễn thuế để trục lợi, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động mua sắm miễn thuế của du khách quốc tế.

Với cơ chế trước đây, du khách nước ngoài được miễn thuế tiêu dùng ngay tại thời điểm mua hàng thuộc diện miễn thuế. Các cửa hàng có trách nhiệm kiểm tra hộ chiếu để xác minh danh tính người mua và thông báo về nghĩa vụ mang hàng hóa ra khỏi Nhật Bản.

Tuy nhiên, thời gian qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện những trường hợp lợi dụng chính sách này để trục lợi, như mua hàng miễn thuế rồi bán lại trong nước để hưởng chênh lệch giá, hoặc các cửa hàng gian lận để nhận tiền hoàn thuế đối với khoản thuế tiêu dùng đã nộp khi nhập hàng.

Để khắc phục tình trạng trên, Nhật Bản chuyển sang áp dụng cơ chế hoàn thuế sau khi xuất cảnh, gọi là "Refund".

Theo quy định mới, du khách nước ngoài phải thanh toán đầy đủ giá hàng hóa, bao gồm thuế tiêu dùng, tại thời điểm mua sắm. Khi xuất cảnh, du khách thực hiện thủ tục xác nhận tại cơ quan hải quan.

Sau khi cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa được mang ra khỏi Nhật Bản, cửa hàng sẽ hoàn trả khoản thuế tiêu dùng thông qua thẻ tín dụng, ứng dụng thanh toán hoặc các phương thức khác. Thời hạn để được hoàn thuế là 90 ngày kể từ ngày mua hàng.

Để triển khai quy định mới, các cửa hàng có đông du khách nước ngoài đã tăng cường hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục hoàn thuế.

Tại một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử và đồng hồ ở khu Akihabara, Tokyo, nhân viên được tập huấn về quy trình mới, đồng thời cửa hàng bố trí bảng hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Trung tại quầy thanh toán. Du khách được hướng dẫn quét mã QR trên hóa đơn để truy cập trang web, đăng ký thông tin hộ chiếu và lựa chọn phương thức nhận tiền hoàn thuế.

Đại diện doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế cho biết sẽ huy động nhân viên biết nhiều ngoại ngữ để hỗ trợ khách hàng, do quy định mới phát sinh thêm các thủ tục tại cửa hàng và sân bay.

Trong ngày đầu áp dụng, sân bay quốc tế Kansai ghi nhận nhiều du khách nước ngoài đề nghị hướng dẫn về quy trình hoàn thuế. Tại khu vực khởi hành quốc tế, các thiết bị đầu cuối cho phép du khách quét hộ chiếu để kiểm tra thông tin hàng hóa đã mua chỉ trong vài giây.

Một số du khách còn gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị hoặc chưa nắm rõ quy định mới đã được nhân viên hải quan tăng cường hỗ trợ, giải đáp.

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    Chủ đề: hoàn thuế

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