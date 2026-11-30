Công An Hà Nội (áo đỏ) giúp bóng đá Việt Nam bứt phá ở đấu trường châu lục - Ảnh: AFC

Trên bảng xếp hạng các nền bóng đá cấp CLB của châu Á do Footy Rankings cập nhật cuối tuần này, Singapore vẫn đang đứng hạng 7 khu vực Đông Á với 39,088 điểm, nhưng Việt Nam (39,075 điểm) ngày càng bám sát.

Cuộc đua nghẹt thở giữa Việt Nam và Singapore

Khoảng cách giữa 2 nền bóng đá được thu hẹp chỉ còn 0,013 điểm. Đây là kết quả của cuộc đua quyết liệt kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Khi mùa giải 2025-2026 khép lại, Singapore đứng trên Việt Nam với cách biệt 0,874 điểm. Sự thăng hoa của các CLB Singapore ở đấu trường châu lục đã giúp nền bóng đá nước này vượt qua Việt Nam dù từng bị bỏ xa gần 3 điểm vào tháng 11-2025.

Cục diện đang dần thay đổi trong mùa giải 2026-2027, với đóng góp to lớn của Công An Hà Nội.

Ngày 21-10, Singapore tạo được cách biệt 0,847 điểm trước Việt Nam. Một tuần sau, chiến thắng 3-2 của Công An Hà Nội trước Shanghai Port (Trung Quốc) giúp bóng đá Việt Nam tạm thời vươn lên hạng 7.

Đến ngày 6-11, Singapore một lần nữa tạo được khoảng cách 0,847 điểm.

Nhưng ở lượt trận mới nhất, chiến thắng 3-1 của Công An Hà Nội trước Vissel Kobe (Nhật Bản) hôm 24-11, cùng trận hòa 0-0 của Thể Công - Viettel trước Melbourne Victory (Úc) một ngày sau đó, giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước Singapore 0,987 điểm. Nhưng vào lúc này, đại diện của Singapore còn chưa ra sân.

Tối 26-11, Singapore đòi lại hạng 7 nhờ chiến thắng 3-0 của Lion City Sailors trước BG Pathum United (Thái Lan) tại AFC Champions League Two.

Những lần hoán đổi vị trí kể trên một phần xuất phát từ việc các CLB thi đấu lệch ngày. Nhưng điều đáng mừng là sau khi các đại diện 2 nước hoàn tất lượt trận mới nhất, khoảng cách đã được thu hẹp xuống mức gần như bằng không.

Xét riêng thành tích ở đấu trường châu lục mùa giải 2026-2027, Việt Nam đang tích lũy được 6,967 điểm, nhiều hơn Singapore (6,333 điểm).

Công đầu thuộc về Công An Hà Nội. Không chỉ liên tiếp đánh bại những đối thủ mạnh, đại diện thủ đô còn mang về nguồn điểm có giá trị cao nhờ thi đấu tại AFC Champions League Elite.

Theo cách tính của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thành tích tại giải đấu này có hệ số cao hơn so với AFC Champions League Two.

Giá trị to lớn của vị trí thứ 7

Khác với bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển quốc gia, bảng xếp hạng bóng đá cấp CLB của AFC được sử dụng làm căn cứ phân bổ suất tham dự các giải đấu châu lục.

AFC tính toán thành tích của các nền bóng đá trong 8 mùa giải, với trọng số giảm dần. Những kết quả gần nhất có giá trị cao nhất.

Theo quy định phân bổ suất phiên bản 2026 của AFC, nền bóng đá đứng hạng 7 khu vực Đông Á được hưởng 1 suất dự vòng loại AFC Champions League Elite và 1 suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Two.

Trong khi đó, nền bóng đá đứng hạng 8 chỉ có 1 suất vào thẳng vòng bảng và 1 suất dự vòng loại AFC Champions League Two.

Sự khác biệt không nằm ở số lượng mà ở chất lượng suất tham dự.

Tầm quan trọng của bảng xếp hạng này với các nền bóng đá - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Nếu thất bại ở vòng loại AFC Champions League Elite, các CLB vẫn được chuyển xuống thi đấu tại vòng bảng AFC Champions League Two. Nhưng nếu không vượt qua vòng loại AFC Champions League Two, họ sẽ phải xuống chơi tại AFC Challenge League - giải đấu cấp CLB hạng ba châu Á.

Do kết thúc mùa giải trước ở hạng 8 khu vực Đông Á, Việt Nam đã mất suất tham dự AFC Champions League Elite ở mùa 2027-2028.

Cuộc đua với Singapore hiện nay sẽ quyết định khả năng giành lại suất này ở mùa giải 2028-2029. Nếu vượt qua Singapore và duy trì vị trí trong top 7 đến cuối mùa, bóng đá Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu.

Trọng trách lớn nhất lúc này thuộc về Công An Hà Nội, khi Thể Công - Viettel đã hết cơ hội vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two.

Trong khi đó, Lion City Sailors đã giành quyền đi tiếp, bảo đảm Singapore vẫn còn cơ hội tích lũy điểm trong những tháng tới.

Với cách biệt chỉ 0,013 điểm, mỗi chiến thắng của Công An Hà Nội ở đấu trường châu lục sắp tới không chỉ có ý nghĩa với riêng đội bóng này, mà còn mang giá trị to lớn đối với cả nền bóng đá Việt Nam.