Chu Ngọc Nguyễn Lực (áo trắng) tả xung hữu đột trong nhiều trận đấu ở World Cup U17 2026 - Ảnh: FIFA

Theo bảng thống kê sau vòng bảng World Cup U17 2026 của Sofascore, Chu Ngọc Nguyễn Lực góp mặt trong top 10 cầu thủ dẫn đầu ở cả 3 thông số: quãng đường di chuyển, số lần nước rút và số lần lừa bóng thành công.

Cụ thể, tiền vệ của U17 Việt Nam xếp thứ 10 về quãng đường di chuyển với trung bình 9,7km mỗi 90 phút thi đấu. Người dẫn đầu ở thông số này là Abdullah Al Batli (Saudi Arabia) với 11km.

Quãng đường di chuyển là một trong những thông số phản ánh sức bền và khả năng duy trì cường độ hoạt động của cầu thủ trên sân. Điều này đặc biệt quan trọng với các tiền vệ, những người thường xuyên phải di chuyển kết nối các tuyến, tham gia tổ chức tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự.

Nhưng đáng chú ý hơn cả là Nguyễn Lực không chỉ chạy nhiều mà còn thường xuyên thực hiện những pha bứt tốc.

Tiền vệ Việt Nam xếp thứ 6 toàn giải về số lần nước rút, với trung bình 11 lần mỗi 90 phút. Nguyễn Lực cũng là cầu thủ châu Á có thứ hạng cao nhất ở thông số này.

Trong số các tiền vệ, Nguyễn Lực chỉ xếp sau Alirio Cuna (Mozambique) và Kelvin Brown (Jamaica).

Khác với di chuyển tốc độ thông thường, những pha nước rút đòi hỏi cầu thủ huy động sức mạnh cơ bắp trong thời gian ngắn và tiêu hao nhiều năng lượng. Liên tục thực hiện những pha bóng như vậy còn đòi hỏi khả năng hồi phục tốt giữa các đợt vận động cường độ cao.

Việc đồng thời góp mặt trong top 10 ở cả hai thông số nói trên cho thấy nền tảng thể lực đáng ghi nhận của Nguyễn Lực khi tranh tài ở sân chơi thế giới.

Bên cạnh đó, tiền vệ Việt Nam còn xếp thứ 5 toàn giải về số lần lừa bóng thành công, với trung bình 3,7 lần mỗi trận, đạt tỉ lệ thành công 50%.

Nguyễn Lực là đại diện duy nhất của bóng đá châu Á góp mặt trong top 10 ở thông số này, thậm chí xếp trên nhiều tài năng trẻ của Brazil - nền bóng đá nổi tiếng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Những thông số ấn tượng của Chu Ngọc Nguyễn Lực - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Lừa bóng không đơn thuần là thước đo về kỹ thuật mà còn phản ánh phần nào năng lực thể chất của cầu thủ. Để vượt qua đối phương, cầu thủ thường phải thay đổi tốc độ, chuyển hướng đột ngột, giữ thăng bằng khi tranh chấp và tăng tốc thoát khỏi sự đeo bám.

Thường xuyên thực hiện những pha đột phá như vậy trong suốt trận đấu cũng đòi hỏi sự dẻo dai, sức rướn và nền tảng thể lực tốt.

Những thông số trên không phải kết quả kiểm tra thể lực chuyên biệt nhưng phản ánh khả năng vận động thực tế của Nguyễn Lực khi đối đầu với những cầu thủ đến từ các nền bóng đá khác nhau như Bỉ, New Zealand và Mali.

Trong bối cảnh thể chất lâu nay thường được xem là một trong những hạn chế của cầu thủ Việt Nam khi bước ra sân chơi thế giới, những thống kê của Nguyễn Lực mang đến tín hiệu đáng khích lệ.

Trước đó, tiền vệ này cũng từng gây tiếng vang tại World Cup U17 2026 với siêu phẩm ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc trong trận gặp Bỉ.

Chu Ngọc Nguyễn Lực bất ngờ vào top cầu thủ hay nhất World Cup U17 Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực của U17 Việt Nam bất ngờ góp mặt trong nhóm 20 cầu thủ có điểm số cao nhất World Cup U17 2026, theo đánh giá của chuyên trang thống kê bóng đá Sofascore.







