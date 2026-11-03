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Bố vợ lặng lẽ mua vé xem kịch ủng hộ con rể Quang Tuấn

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Trong buổi công diễn vở kịch mới Hẹn anh ở bến sông của Sân khấu Thế Giới Trẻ, có một vị khách đặc biệt mua vé cận giờ diễn. Giữa rất nhiều khán giả trẻ của sân khấu, người đàn ông tóc bạc có vẻ hơi lạc lõng, ông là bố vợ của diễn viên Quang Tuấn.

Bố vợ lặng lẽ mua vé xem kịch ủng hộ con rể Quang Tuấn - Ảnh 1.

Quang Tuấn vai Minh trong vở Hẹn anh ở bến sông. Anh không biết bố vợ đã lặng lẽ mua vé xem suất diễn đầu tiên của vở - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong Hẹn anh ở bến sông, Quang Tuấn đảm nhiệm vai nam chính. Anh vào vai Minh.

Khán giả đặc biệt của Quang Tuấn

Trước giờ vở diễn mở màn, có người đàn ông lớn tuổi cứ lần dò nhìn mấy lần giá vé vì mắt ông kém. Ông hỏi người bên cạnh xem giá vé ghi là bao nhiêu? Khi được trả lời là 360.000 đồng, ông ngớ người ra bảo không hiểu sao nhân viên bán vé chỉ lấy có 330.000 đồng, có khi nào người ta bị nhầm?

Rồi ông kể hồi lâu rồi ông mua vé chỉ có một trăm mấy chục ngàn, giờ vé ở các sân khấu kịch đã tăng hết.

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Và ông cũng nói nhỏ rằng mình chính là ba vợ của diễn viên Quang Tuấn, tức là ba ruột của ca sĩ Linh Phi - bà xã Quang Tuấn.

Ông kể hồi chiều vợ và các cháu của ông đi chơi hết, ông lướt mạng bỗng bắt gặp thông tin Sân khấu Thế Giới Trẻ diễn vở mới, Hẹn anh ở bến sông, mà con rể Quang Tuấn đóng chính.

Lâu rồi không xem kịch, vậy là ông nảy ra ý định tự mình gọi đặt mua vé. Là suất đầu tiên nên Hẹn anh ở bến sông gần như full vé. May mắn là còn sót một vé lẻ. Đó là lý do người khách lớn tuổi xuất hiện giờ chót ở vở kịch.

Bố vợ lặng lẽ mua vé xem kịch ủng hộ con rể Quang Tuấn - Ảnh 2.

Trong Hẹn anh ở bến sông, Quang Tuấn đóng cặp cùng diễn viên Puka - Ảnh: LINH ĐOAN

Thương con rể lao động nghệ thuật vất vả

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, ông nói mình tên là Thịnh, vợ chồng ông ở Bình Thạnh, còn vợ chồng Quang Tuấn ở quận 7 (cũ).

"Tôi lặng lẽ mua vé đi xem để ủng hộ con rể. Vì tôi thương con tôi làm nghệ thuật rất vất vả. Tôi mà bảo muốn xem kịch là thế nào Tuấn cũng sẽ đề nghị: Để con lấy vé cho bố! Thôi kệ, mình cứ âm thầm đến xem con diễn và coi phản ứng của khán giả với vai diễn của con" - ông Thịnh vui vẻ nói.

Vợ chồng ông chỉ có mỗi mụn con là Linh Phi. Từ ngày con gái lập gia đình, cả nhà vui hơn vì bây giờ có thêm đứa con nữa là Quang Tuấn và hai đứa cháu ngoại.

"Con rể tôi ngoan lắm, hiền lành, lại sống tử tế, rất lễ phép với cha mẹ vợ nên chúng tôi thấy an lòng khi con gái gặp đúng người tốt.

Nhà chỉ có mỗi đứa con gái nên cháu hạnh phúc thì người làm cha làm mẹ như chúng tôi mới có thể sống vui, sống khỏe được" - ông Thịnh tâm sự.

Bố vợ lặng lẽ mua vé xem kịch ủng hộ con rể Quang Tuấn - Ảnh 3.

Ông Thịnh khóc cười cùng vai diễn của con rể - Ảnh: LINH ĐOAN

Ngồi một mình ở phía dưới khán phòng sân khấu, không phải vị trí trung tâm nhưng người cha vợ vẫn hào hứng theo dõi, không bỏ sót cảnh nào của Quang Tuấn. Ông cười sảng khoái những phân đoạn hài và rưng rưng với nhân vật nhiều ngang trái của Tuấn.

Sau khi nghe Tuổi Trẻ thuật lại về người khán giả đặc biệt của Quang Tuấn, bà An Thi - quản lý sân khấu - kể lúc mua vé ông bảo với nhân viên đừng cho Quang Tuấn biết ông đi xem, vì ông sợ Tuấn sẽ áp lực.

Câu chuyện về người bố vợ "lén" đi xem con rể đóng kịch có lẽ sẽ thêm niềm vui, thêm sự động viên cho Quang Tuấn trên con đường nghệ thuật của mình.

Bố vợ lặng lẽ mua vé xem kịch ủng hộ con rể Quang Tuấn - Ảnh 5.Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan đối đầu trong phim Huyết thống?

Một người ‘chuyên trị’ vai phản diện, người còn lại là ‘ông hoàng phim kinh dị’. Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn trở lại cuộc đua phòng vé tháng 10 với phim kinh dị tâm linh Huyết thống.

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    Chủ đề: Linh Phi Quang Tuấn ba vợ Hẹn anh ở bến sông Sân khấu Thế Giới Trẻ

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