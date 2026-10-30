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Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Sẽ đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh lên cao tốc

tác giả
NGỌC AN
và 2 tác giả khác
NGỌC AN
NGỌC AN
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
TIẾN LONG
TIẾN LONG

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho hay việc kết thúc đầu tư quy mô hai làn xe và hoàn thành toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh không có nghĩa là kết thúc đầu tư, mà sẽ tiếp tục nâng cấp lên thành đường cao tốc.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Sẽ đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh lên cao tốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 30-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, nhiều đại biểu quan tâm về đầu tư các dự án đường giao thông. 

Tiếp tục nâng cấp đầu tư tuyến đường Hồ Chí Minh

Trả lời ý kiến của các đại biểu về việc phân định rõ kết thúc đầu tư quy mô hai làn xe và hoàn thành toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho hay việc kết thúc quy mô hai làn xe là chính thức khép lại giai đoạn phân kỳ được đề nghị tại các nghị quyết của Quốc hội để nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pắc Pó đến Đất Mũi, chuyển sang giai đoạn mới, từng bước đầu tư phù hợp quy hoạch.

“Việc kết thúc giai đoạn đầu tư quy mô hai làn xe không có nghĩa là dự án hoàn thành toàn bộ. Bởi theo quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường Hồ Chí Minh là trục giao thông huyết mạch, sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp lên thành đường cao tốc” - ông Minh nói.

Theo Bộ trưởng, việc Quốc hội ban hành nghị quyết nhằm đánh giá mốc hoàn thành từ khi thi công, nghiệm thu, thẩm duyệt, quyết toán cho toàn bộ dự án khi nối thông toàn tuyến hai làn xe nhằm chuyển sang giai đoạn đầu tư mới. 

Hiện dự án đường Hồ Chí Minh có chiều dài 2.656,5km, hoàn thành 2.499km. Dự kiến hết tháng 12 hoàn thành 2.643km và quý 1-2027 hoàn thành nốt 13km.

Bộ trưởng khẳng định việc quyết toán giai đoạn 1 năm 2016 đã xong, giai đoạn 2 đã hoàn thành quyết toán 89%, và dự kiến năm 2027 quyết toán hoàn thành hết trong giai đoạn 2.

Đối với việc đầu tư cầu Tân Châu - Hồng Ngự nằm trên tuyến quốc lộ N1, Bộ trưởng cho hay về chủ trương đã phân cấp cho tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quan, đầu tư tuyến đường.

Với tuyến cao tốc Rạch Giá - Hà Tiên (cao tốc CT35), theo quy hoạch được duyệt, tuyến cao tốc này có quy mô 4 làn xe, được đầu tư trước năm 2030. 

Hiện nay tuyến được nghiên cứu đầu tư dài 194km, trong đó đoạn Rạch Giá - Hà Tiên 98km, tổng mức 55.000 tỉ đồng, đã có báo cáo và Chính phủ đang nghiên cứu cân đối nguồn.

Đoạn Rạch Giá - Hà Tiên phương án tiếp theo đầu tư làm cầu cạn, tổng mức 80.000 tỉ đồng, Chính phủ cũng đang tiếp tục nghiên cứu.

Về giải pháp sử dụng cát biển đã được nghiên cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn và sử dụng cho một số tuyến đường. Dù vậy, Bộ trưởng lưu ý là cự ly vận chuyển về vị trí sử dụng xa, kết hợp rửa cát khỏi nước mặn khiến giá thành hơi cao.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Sẽ đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh lên cao tốc - Ảnh 2.

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội chiều 30-10 - Ảnh: QUỐC HỘI

Tiếp nhận nhà đầu tư dự án cao tốc ở Tây Nguyên 

Về các tuyến đường sắt quốc gia gồm đường sắt Đông Anh - Quán Triều của Thái Nguyên, đường sắt Kép - Lưu Xá dài 56km, Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai dài 73km, Bộ trưởng cho hay đã có trong kế hoạch sửa chữa giai đoạn trước và sau 2030. 

Riêng đường sắt đô thị nối từ Thái Nguyên - Hà Nội thuộc thẩm quyền địa phương nên địa phương sẽ triển khai xây dựng. Đối với tuyến Tuyên Quang - Hà Giang, 8km đầu tiên là 4 làn xe, 27km cũng có 4 làn xe thi công đã xong. Với 67km đã có trong kế hoạch và Chính phủ đang nghiên cứu bổ sung đồng bộ 4 làn xe.

Với tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, ông Minh cho hay vừa qua Tập đoàn Đức Long đang xin đầu tư hình thức PPP để giải quyết việc đi lại cho 6,5 triệu dân ở Tây Nguyên.

Trong tháng 10 này, Bộ Xây dựng tiếp nhận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo Chính phủ cân đối nguồn ngân sách để thực hiện tuyến.

Về xác định nguyên nhân giảm doanh thu để xử lý dứt điểm trạm BOT Quang Đức qua địa bàn Đắk Lắk, ông Minh cho hay toàn tuyến đường Hồ Chí Minh có 6 dự án đầu tư từ hình thức BOT và có 3 dự án phát sinh có tiềm ẩn nguy cơ sụt giảm doanh thu.

Trong đó có dự án BOT đoạn từ Km1738 - Km1763 do Công ty BOT Quang Đức thực hiện, được xác định do có đường Hồ Chí Minh song song và một số tuyến đường nhánh địa phương đi qua khiến tuyến này bị giảm doanh thu.

Phương án giải quyết khi giảm doanh thu, căn cứ vào Nghị định 122/2026 quy định chi tiết xử lý BOT. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ nhà đầu tư, địa phương và Kiểm toán Nhà nước xác định giá trị sụt giảm và chia sẻ cơ chế hỗ trợ từ ngân sách, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà đầu tư và người dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Sẽ đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh lên cao tốc - Ảnh 4.Đại biểu Quốc hội: Sửa Luật Đất đai cần gỡ nút thắt định giá đất thanh toán dự án BT

Các đại biểu Quốc hội đề nghị xác lập rõ phương án tài chính giá đất thanh toán cho nhà đầu tư dự án xây dựng - chuyển giao (BT) ngay từ khi ký hợp đồng, đồng thời có cơ chế xử lý biến động giá đất, chi phí xây dựng và tình trạng chậm bàn giao quỹ đất.

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