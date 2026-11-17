Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Chủ tịch ICBC Liêu Lâm trao đổi tại buổi làm việc - Ảnh: VŨ OANH

Theo tin từ Bộ Tài chính, ngày 17-11, tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã làm việc với ông Liêu Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC).

Cuộc làm việc diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Hai bên đã trao đổi về các định hướng hợp tác trong huy động vốn, tài trợ dự án và thúc đẩy kết nối tài chính giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao năng lực tài chính, mạng lưới hoạt động quốc tế cũng như kinh nghiệm của ICBC trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, huy động vốn và tài trợ dự án.

Bộ trưởng cũng ghi nhận những đóng góp của ICBC trong hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và cung cấp nguồn vốn cho các dự án tại Việt Nam trong thời gian qua.

Đề cập đến nhu cầu huy động nguồn lực phục vụ phát triển, Bộ trưởng đề nghị ICBC tiếp tục chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm huy động vốn quốc tế, đồng thời hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư.

Theo Bộ trưởng, việc nghiên cứu các phương án hợp tác cần tính toán kỹ các yếu tố về chi phí vốn, kỳ hạn và quản lý rủi ro, bảo đảm gắn với hiệu quả sử dụng vốn và yêu cầu an toàn nợ công.

Đáng chú ý, liên quan đến lĩnh vực phát triển hạ tầng, Bộ trưởng ghi nhận sự quan tâm của ICBC đối với các dự án giao thông, đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc.

Ông đề nghị phía ICBC phối hợp nghiên cứu các giải pháp tài chính và phương án thu xếp vốn phù hợp với nhu cầu thực tế, quy định pháp luật cũng như phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Đoàn công tác Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng Ngân hàng Công Thương Trung Quốc - Ảnh: VŨ OANH

Về phía ICBC, ông Liêu Lâm đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam và bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Tài chính.

Chủ tịch ICBC cho biết ngân hàng sẵn sàng phát huy thế mạnh trong thu xếp vốn, tài trợ dự án và cung cấp các dịch vụ tài chính xuyên biên giới nhằm hỗ trợ các đối tác Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các hướng hợp tác trong tài trợ dự án, huy động vốn trên thị trường quốc tế thông qua phát hành trái phiếu.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì phối hợp giữa các đơn vị đầu mối, tăng cường trao đổi chuyên sâu nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, góp phần thúc đẩy kết nối tài chính giữa Việt Nam và Trung Quốc.