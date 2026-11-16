Thủ tướng Trung Quốc gọi thành tựu hợp tác với ASEAN là 'phi thường'

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo khu vực trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN tại Manila (Philippines) ngày 16-11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ca ngợi những thành tựu hợp tác kinh tế giữa Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á trong 5 năm qua.

Ông Lý Cường nhận định quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và các cuộc xung đột địa chính trị liên tiếp xảy ra.

"5 năm qua thực sự là một giai đoạn phi thường và những thành tựu mà chúng ta đạt được không hề dễ dàng", nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.

Ông dẫn số liệu cho thấy kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN trong năm 2025 đã vượt 1.000 tỉ USD, trong khi tổng vốn đầu tư hai chiều lũy kế đạt hơn 500 tỉ USD.

Thủ tướng Trung Quốc đồng thời khẳng định Bắc Kinh tiếp tục cam kết thúc đẩy thương mại tự do, tăng cường hợp tác kinh tế và duy trì các cơ chế hợp tác đa phương.

"Chúng tôi tiếp tục kiên định với cam kết bảo vệ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy thương mại tự do và nỗ lực mở rộng lợi ích kinh tế chung", ông nói.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (người thứ 6 từ trái sang) chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Manila, Philippines, ngày 16-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc họp kín, ông Lý Cường cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc và ASEAN tăng cường đoàn kết, phối hợp và hợp tác trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, đồng thời là một trong những nguồn đầu tư quan trọng của khu vực.

Phát biểu của ông Lý Cường được đưa ra trước thềm chuyến thăm Philippines của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra ngày 17-11.

Tại Manila, ông Trump sẽ gặp các nhà lãnh đạo ASEAN và lần đầu tham dự cuộc họp của nhóm Bộ tứ (Quad), gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ.

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến đến Thâm Quyến (Trung Quốc) để tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nơi ông có lịch gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 19-11.