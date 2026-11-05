Bổ nhiệm 2 tân Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mỹ và Nga

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Chí Dũng - Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ - làm Tổng lãnh sự tại San Francisco (Mỹ) - Ảnh: THÀNH LONG/Báo Thế giới và Việt Nam

Theo thông tin từ báo Thế giới và Việt Nam của Bộ Ngoại giao, lễ trao quyết định được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao ngày 5-11. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Chí Dũng - Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao - làm Tổng lãnh sự tại San Francisco (Mỹ).

Ông Ngô Phương Nghị - Cục trưởng Cục Phục vụ ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao - nhận quyết định giữ chức vụ Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg (Nga).

Ông Hoàng Dũng - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Vận tải đối ngoại V75 - giữ chức Giám đốc Trung tâm Vận tải đối ngoại V75.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu, giao nhiệm vụ cho các cán bộ mới được bổ nhiệm - Ảnh: THÀNH LONG/Báo Thế giới và Việt Nam

Chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao trọng trách mới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Điều đó đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại, nhiệm vụ của ngành ngoại giao ngày càng nặng nề. Do đó đội ngũ cán bộ phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với tình hình.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm ông Ngô Phương Nghị - Cục trưởng Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - giữ chức vụ Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg (Nga) - Ảnh: THÀNH LONG/Báo Thế giới và Việt Nam

Đối với hai cán bộ được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự tại San Francisco (Mỹ) và Ekaterinburg (Nga), Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình sở tại, chủ động tham mưu cho bộ về các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương.

Bên cạnh đó tích cực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương, đối tác, doanh nghiệp và tổ chức tại địa bàn phụ trách.

Các cơ quan đại diện cần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Song song đó phát huy vai trò trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng.

Ngoài ra cần chú trọng công tác bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, quan tâm chăm lo và phát huy nguồn lực kiều bào, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân nước sở tại.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Dũng - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Vận tải đối ngoại V75 - giữ chức Giám đốc Trung tâm Vận tải đối ngoại V75 - Ảnh: THÀNH LONG/Báo Thế giới và Việt Nam

Phát biểu đại diện các cán bộ mới được bổ nhiệm, ông Lê Chí Dũng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ mới, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.



Ông Lê Chí Dũng đại diện các cán bộ mới được bổ nhiệm phát biểu - Ảnh: THÀNH LONG/Báo Thế giới và Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Mỹ được thành lập tháng 10-1997. Khu vực lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco gồm 11 bang miền Tây và Trung Tây Mỹ gồm California, Washington, Hawaii, Oregon, Arizona, Utah, New Mexico, Colorado, Idaho, Wyoming và Alaska. Đây đều là các bang rộng lớn về địa lý và là các nền kinh tế phát triển từ mức trung bình đến mức hàng đầu của Mỹ. Tổng lãnh sự quán Ekaterinburg tại Nga thành lập tháng 9-2007, phụ trách 16 tỉnh và nước cộng hòa vùng Ural, miền trung nước Nga.