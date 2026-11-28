Trung tâm dữ liệu của Viettel tại Hòa Lạc - Ảnh: VIETTEL

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 129 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo đó xem xét tờ trình của Đảng ủy Công an Trung ương về Đề án phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Chính trị đã có kết luận.

Không để phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ và hạ tầng dữ liệu do nước ngoài kiểm soát

Bộ Chính trị thống nhất quan điểm phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị của Nhà nước, cần được triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia theo nguyên tắc dữ liệu được chuẩn hóa, tập trung, thống nhất về quản trị, liên thông, hiện đại, an toàn, phục vụ quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, an ninh dữ liệu, an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, quyền riêng tư, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Kết nối, chia sẻ, khai thác phục vụ đúng mục đích, yêu cầu đặt ra và quy định, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp, cát cứ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

Không để phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ và hạ tầng dữ liệu do nước ngoài kiểm soát.

Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, xây dựng thể chế, hạ tầng, tiêu chuẩn, cơ chế quản trị và bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia phát triển khai thác, cung cấp dịch vụ dữ liệu, tạo giá trị từ dữ liệu, tạo động lực đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế dữ liệu.

Về mục tiêu, kết luận nêu ra đến năm 2030, hình thành mô hình quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu, phát triển hệ sinh thái dữ liệu, kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu và thị trường dữ liệu.

Từng bước làm chủ công nghệ, nền tảng dữ liệu cốt lõi, đưa dữ liệu thực sự trở thành tư liệu sản xuất chính, nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu của ASEAN.

Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực quản trị, kết nối, khai thác và bảo vệ dữ liệu hàng đầu khu vực.

Phát triển thị trường dữ liệu, kinh tế dữ liệu và công nghiệp dữ liệu

Bộ Chính trị nêu ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi thể chế, chính sách, pháp luật về dữ liệu và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tăng cường đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng và công nghệ phục vụ phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật thống nhất, liên thông, đồng bộ với kiến trúc Trung tâm dữ liệu quốc gia...

Khai thác và ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường dữ liệu, kinh tế dữ liệu và công nghiệp dữ liệu...

Thúc đẩy khởi nghiệp dữ liệu, nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản phẩm, dịch vụ dữ liệu, hình thành doanh nghiệp công nghệ dữ liệu chiến lược có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Huy động dữ liệu từ ngoài khu vực công, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, dịch vụ dữ liệu quốc gia, khu công nghiệp dữ liệu.

Phát triển, trọng dụng nhân lực trong lĩnh vực dữ liệu chất lượng cao. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thu hút chuyên gia, trọng dụng nhân tài về dữ liệu trong và ngoài nước.

Tăng cường bảo đảm chủ quyền dữ liệu, an ninh, an toàn dữ liệu. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống bảo vệ hạ tầng dữ liệu quốc gia...

Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia. Thực thi hiệu quả quy định về hợp tác, chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới giữa Việt Nam và các nước bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và quyền riêng tư...

Tham gia tích cực các diễn đàn, tổ chức quốc tế về dữ liệu, nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng quy tắc, tiêu chuẩn toàn cầu.

Thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu đặt trung tâm dữ liệu khu vực tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam về dữ liệu, bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia. Dữ liệu cốt lõi, quan trọng phải được lưu trữ, xử lý tại Việt Nam, trên hạ tầng do Việt Nam làm chủ...