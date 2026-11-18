Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành kết luận 118 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành

Theo đó Bộ Chính trị đã xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về Đề án "Nghiên cứu mô hình tổ chức ngành dọc đối với các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra Nhà nước, hoạt động theo cơ chế lãnh đạo "song trùng" ở Trung ương và địa phương".

Bộ Chính trị kết luận về quan điểm, định hướng cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành, không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Đồng thời cần tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và đặc thù của từng hệ thống, bảo đảm tuân thủ Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

Bộ Chính trị yêu cầu phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt, đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của địa phương...

Cùng với đó hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý "song trùng" theo hướng xác định rõ chủ thể lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chủ thể chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; không chồng chéo thẩm quyền, không để nhiều chủ thể cùng quyết định một nội dung...

Tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên trong định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, thống nhất chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu.

Khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, nể nang, né tránh. Việc tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên không làm thay hoặc làm giảm trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu.

Kết luận yêu cầu tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, không làm tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian không cần thiết. Mỗi nhiệm vụ, nội dung công việc cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm thực hiện...

Nghiên cứu đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế với từng hệ thống. Với Ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng, tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp theo Điều lệ Đảng.

Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp trên theo quy định.

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc thí điểm cơ chế ủy ban kiểm tra cấp trên tham gia trực tiếp nhận xét, đánh giá thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới.

Cùng với đó là cơ chế điều động, luân chuyển ủy viên, thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới đến vị trí tương đương tại địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

Với Ban nội chính, tiếp tục duy trì Ban nội chính cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách của cấp ủy cùng cấp, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy về nhiệm vụ chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và công tác cán bộ theo phân cấp.

Giao Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, đề xuất cơ chế tham gia ý kiến hoặc hiệp y đối với nhân sự lãnh đạo ban nội chính cấp tỉnh, xác định rõ chức danh, phạm vi, trình tự, trách nhiệm và thẩm quyền quyết định cuối cùng, bảo đảm đúng phân cấp quản lý cán bộ; tăng cường luân chuyển, biệt phái cán bộ theo quy định.

Với hệ thống Thanh tra Nhà nước, Bộ Chính trị kết luận tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức thanh tra 2 cấp, thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Không chuyển tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản của thanh tra tỉnh lên Trung ương, không thành lập thanh tra khu vực.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức và cơ chế vận hành hệ thống thanh tra bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt đến cơ sở, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn, trách nhiệm quản lý.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế, chỉ thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý...

Với vụ việc, nhiệm vụ giao thoa giữa ba hệ thống, kết luận nêu rõ phải phân định rõ phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan. Cơ quan có thẩm quyền với nội dung nào thì chủ trì xem xét, kết luận, quyết định hoặc kiến nghị xử lý nội dung đó và chịu trách nhiệm về kết quả theo quy định.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện thể chế, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, trong đó, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế nhận xét, đánh giá, điều động, luân chuyển, biệt phái, tham gia ý kiến hoặc hiệp y cán bộ phù hợp với đặc thù từng hệ thống và đúng phân cấp quản lý cán bộ. Tiếp tục thực hiện, đánh giá hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh người đứng đầu không là người địa phương.