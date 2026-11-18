Công chức phục vụ người dân ở TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo quy định tại Nghị định 335 của Chính phủ, việc xếp loại chất lượng công chức được thực hiện theo năm công tác và phải hoàn thành trước ngày 15-12, đồng thời thực hiện trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Riêng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tính chất đặc thù, chưa tổng kết công tác vào dịp cuối năm thì cấp trên trực tiếp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn thời điểm thực hiện nhưng phải hoàn thành trước ngày 15-1-2027.

Với công chức chuyển công tác trong năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới nơi công chức đang làm việc tại thời điểm xếp loại có trách nhiệm thực hiện xếp loại.

Đơn vị cũ phải gửi kết quả theo dõi, đánh giá hằng tháng, hằng quý cho đơn vị mới để làm căn cứ tính điểm trung bình và xếp loại cuối năm.

Với công chức vắng mặt có lý do chính đáng, nghỉ ốm hoặc nghỉ thai sản tại thời điểm xếp loại thì việc xếp loại vẫn được thực hiện, căn cứ vào tổng điểm theo dõi, đánh giá trong thời gian thực tế công chức làm việc trong năm.

Các tiêu chí, thang điểm đánh giá

Việc theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, theo quy định sẽ căn cứ vào các tiêu chí chung và tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, tiêu chí chung được chấm tối đa là 30 điểm (trong thang điểm 100). Bao gồm phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa thực thi công vụ và ý thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm; khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thái độ phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp và khả năng phối hợp với đồng nghiệp.

Năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực thi công vụ.

Tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được chấm tối đa là 70 điểm (trong thang điểm 100).

Việc đánh giá này dựa trên kết quả thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp đến là tỉ lệ hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác của năm và các nhiệm vụ phát sinh.

Bên cạnh kết quả hoạt động quản lý, điều hành của tổ chức; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế (nếu có); không để xảy ra sai phạm trong ban hành chính sách, văn bản thì nội dung đánh giá còn dựa trên kết quả phối hợp với các cơ quan liên quan, điều phối chính sách liên ngành, liên vùng; có sáng kiến, mô hình điều phối được ghi nhận (nếu có).

Đánh giá công chức còn dựa trên kết quả thực hiện chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; có sáng kiến cụ thể áp dụng hiệu quả (nếu có).

Kết quả thực hiện chính sách, chương trình khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo tác động rõ rệt đến hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến (nếu có); Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (nếu có) cũng thuộc nội dung đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của công chức.

4 mức xếp loại với công chức

Cũng theo Nghị định 335, căn cứ kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo 4 mức.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt từ 90 điểm trở lên.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 70 điểm trở lên đến dưới 90 điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ: Đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Không hoàn thành nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp. Cụ thể có kết quả theo dõi, đánh giá dưới 50 điểm.

Bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ bị kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách trở lên trong năm đánh giá.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật (đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

Tỉ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nghị định cũng quy định tỉ lệ công chức xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% tổng số công chức được xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong phạm vi cùng một cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong từng nhóm công chức có nhiệm vụ tương đồng. Trường hợp tổ chức có thành tích xuất sắc, nổi trội, tạo sự chuyển biến tích cực, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỉ lệ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao hơn nhưng không vượt quá 25% tổng số công chức được xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ". Mức xếp loại chất lượng của người đứng đầu tổ chức không cao hơn mức xếp loại chất lượng của tổ chức đó.

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