Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành kết luận 131 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả thực hiện kết luận 107 của Bộ Chính trị; tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm

Theo đó tại phiên họp ngày 27-11, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và có kết luận.

Thống nhất tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế vào ngày 1-12.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị được yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị.

Trong đó tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đã đề ra, khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí trong toàn hệ thống chính trị.

Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học, thực tiễn, tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng.

Thời gian hoàn thành việc kiểm chứng, xác nhận dữ liệu, xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền trước 30-11.

Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm những bất cập đã được nhận diện.

Theo đó các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, giao thoa, chồng chéo, trùng lặp và các khâu trung gian đã được nhận diện phải giải quyết triệt để, không để kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo.

Để tạo chuyển biến thực chất trong đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, theo kết luận, cần rà soát, hoàn thiện toàn bộ quy trình công việc trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự chủ và xã hội hóa.

Cùng với đó đổi mới căn bản phương pháp xác định và giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Tuyệt đối không lấy tổ chức bộ máy, biên chế và số người hiện có làm căn cứ tính ngược nhu cầu nhân lực.

Bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế đã đề ra nhưng không cắt giảm cơ học, bình quân, cào bằng; kiên quyết giảm ở những nơi dư thừa, đồng thời bố trí, tăng cường nhân lực cho những lĩnh vực thực sự cần thiết.

Không xem xét các đề xuất tăng biên chế thiếu căn cứ, chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và tự cân đối nhân lực.

Hoàn thành phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, làm rõ căn cứ, cơ cấu, mức tăng, giảm biên chế và lộ trình thực hiện từng năm, hoàn thành trước 5-12.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu thực hiện nghiêm yêu cầu "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu, danh mục vị trí việc làm và phương án biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình...

Mức độ hoàn thành công việc này được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm 2026.

Báo cáo Bộ Chính trị phương án giao biên chế trong tháng 12-2026

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành khẩn trương xử lý những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền...

Trước 30-11, hoàn thành danh mục cụ thể từng nhiệm vụ, văn bản, điều, khoản cần xử lý; xác định rõ phương án, cơ quan chủ trì, thẩm quyền và thời hạn.

Trước ngày 10-12, hoàn thiện định mức nhân lực chuyên ngành, phương án sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tự chủ, xã hội hóa, cơ cấu lại đội ngũ, điều chuyển nhân lực từ nơi thừa sang nơi thiếu, trọng tâm là giáo dục, y tế.

Phân định rõ viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước với người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 10-12 hoàn thành thẩm định phương án biên chế của các cơ quan, địa phương. "Không chấp nhận phương án thiếu căn cứ, chưa tính toán đầy đủ các yếu tố tác động hoặc chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp tự cân đối nhân lực", kết luận nêu.

Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, đề xuất phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031 báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12-2026.

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