Việc tính toán mức độ cắt giảm nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 cần bảo đảm tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học - Ảnh: TỰ TRUNG



Ngày 27-11, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Tại thông báo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu, rà soát lại một cách xuyên suốt, toàn diện toàn bộ dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước.

Đồng thời hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm bảo đảm "đúng, đủ, sạch" và sát thực tế.

Trên cơ sở đó, chỉ rõ các nhiệm vụ, công việc, công đoạn cụ thể có thể tiếp tục phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Song song, cần xác định rõ các công đoạn cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa, ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số và công nghệ để làm căn cứ tính toán mức độ cắt giảm nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Yêu cầu đặt ra là tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và bộ tiêu chí do Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp chuyển giao, các bộ, cơ quan tiến hành rà soát, đối khớp toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ cấp thông tư trở lên thuộc lĩnh vực quản lý từng bộ, cơ quan. Từ đó, xác định rõ danh mục văn bản đã đồng bộ, thông suốt và danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

Các bộ, cơ quan ngang bộ cần hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó, đóng dấu xác nhận của bộ, ngành (chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương về tính chính xác của số liệu) gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp trước 15h ngày 28-11 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì tổng hợp kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau khi đã đối chiếu, rà soát kỹ lưỡng. Từ đó, xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ trước 8h ngày 29-11 để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề. Qua đó, đánh giá rõ tiến độ hoàn thành các cơ sở dữ liệu nền tảng và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với lộ trình cắt giảm công đoạn, nhân lực.

Một nhiệm vụ khác của Bộ Nội vụ là chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 9h ngày 29-11 để gửi Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Phó Thủ tướng lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 vào đầu 12-2026 và phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chủ trì.