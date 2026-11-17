



Phối cảnh một con phố thương mại với các công trình được xây dựng bằng vật liệu địa phương như gạch và tre - Ảnh: To.org/Dezeen

Tập đoàn kiến trúc toàn cầu BIG (Bjarke Ingels Group) vừa công bố quy hoạch tổng thể Refugee City và kế hoạch tái định hình khu định cư người tị nạn Bidi Bidi ở Uganda thành một trung tâm kinh tế.

Được phát triển bởi BIG và Tổ chức hỗ trợ người tị nạn To.org, quy hoạch tổng thể đề xuất các cơ sở hạ tầng dân sinh thiết yếu như nhà ở, trường học và chợ cho khu định cư người tị nạn lớn nhất ở châu Phi, nơi sinh sống của khoảng 250.000 người di tản.

Sáng kiến được hình thành như một giải pháp thay thế cho viện trợ ngắn hạn và các phương pháp tiếp cận dựa trên hoạt động từ thiện tại các khu định cư dành cho người tị nạn, thông qua việc cung cấp một "mô hình kinh tế bền vững" giúp trao quyền cho các cộng đồng bị di dời.

Thành phố Người tị nạn ở Uganda - Ảnh: To.org/Dezeen

Quy hoạch được thiết kế theo hướng "có thể mở rộng và mô-đun hóa" tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai tại các địa điểm khác - Ảnh: To.org/Dezeen

"Nếu thời gian lưu trú trung bình tại các trại tị nạn lên tới khoảng hai thập kỷ, thì thuật ngữ 'tạm thời' khó có thể xem là phù hợp", nhà sáng lập studio Bjarke Ingels cho biết.

"Nếu chúng ta bắt đầu nghĩ về các thành phố thay vì các trại tị nạn thì hoạt động từ thiện sẽ trở thành những khoản đầu tư cho tương lai. Và nếu các công ty có thể được khuyến khích đặt cơ sở sản xuất của họ tại các thành phố này thì người tị nạn có thể được trao những cơ hội làm ăn mà họ đang khao khát".

Nếu hoàn thành, dự án sẽ nằm cạnh Trung tâm Âm nhạc và Nghệ thuật Bidi Bidi đã hoàn thành trên địa điểm này vào năm 2024, được đề cử vào danh sách rút gọn các giải thưởng quốc tế và công nhận về tác động văn hóa.

Phối cảnh các công trình chức năng cho thành phố - Ảnh: To.org/Dezeen

Các công ty được khuyến khích đặt cơ sở sản xuất tại thành phố mới - Ảnh: To.org/Dezeen

Quy hoạch tổng thể được BIG thiết kế theo hướng "có thể mở rộng và mô-đun hóa" để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai tại các địa điểm khác.

"Chúng tôi đã cố gắng thiết kế một bản kế hoạch có thể mở rộng, theo từng giai đoạn và mang tính chất mô-đun cho một cách thức mới để đáp ứng dòng người tị nạn toàn cầu", Ingels nói.

Nhằm tạo điều kiện cho thành phố phát triển một cách tự nhiên, đề xuất này áp dụng "phương pháp phân dạng" - bắt đầu bằng việc xây dựng các đơn vị nhà ở trước khi mở rộng ra các khu dân cư và cuối cùng là các quận trong vài năm.

Các nhà máy, cơ sở sản xuất sẽ trao cơ hội việc làm lâu dài cho người tị nạn - Ảnh: To.org/Dezeen

Các trung tâm văn hóa nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng trong thành phố - Ảnh: To.org/Dezeen

Giai đoạn đầu tiên của dự án bao gồm một mô hình nhà ở đơn lập, hiện đang được xây dựng tại địa điểm này. Cấu trúc mô-đun được thiết kế để cải thiện các kiểu nhà ở hiện có, đồng thời tận dụng các công trình kiến trúc địa phương.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ hoạt động như một nhà khách để phục vụ các nhà đầu tư quốc tế và các cộng tác viên tương lai.

Các bản vẽ phối cảnh của thành phố cho thấy thiết kế một con phố thương mại với các khu chợ được xây dựng bằng vật liệu địa phương như gạch và tre dọc hai bên đường.

"Mẫu thiết kế cơ bản được lấy cảm hứng từ các khu định cư truyền thống địa phương, nơi các ngôi nhà được xây dựng theo chuỗi các phòng xung quanh không gian sinh hoạt chung" - Nachson Mimran, đồng sáng lập To.org, chia sẻ với Tạp chí kiến trúc Dezeen.

Các khu sinh hoạt cộng đồng nằm xen kẽ giữa các khu dân cư - Ảnh: To.org/Dezeen

Một không gian sinh hoạt chung giữa các khu nhà ở - Ảnh: To.org/Dezeen

Khu định cư Bidi Bidi và Thành phố Người tị nạn đầu tiên Khu định cư Bidi Bidi ở Uganda được chọn làm địa điểm cho Thành phố Người tị nạn đầu tiên vì Đạo luật Người tị nạn năm 2006 của nước này, trong đó trao cho người tị nạn quyền làm việc và khởi nghiệp, quyền tự do đi lại và quyền sở hữu đất nông nghiệp trong các khu định cư nông thôn tích hợp. "Rất ít quốc gia có được sự kết hợp độc đáo này, điều đó khiến Uganda trở thành địa điểm lý tưởng để triển khai Thành phố Người tị nạn đầu tiên", ông Mimran cho biết. Việc hiện thực hóa toàn bộ quy hoạch tổng thể ở Bidi Bidi phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư, trong khi bất kỳ sáng kiến nào trong tương lai cũng đòi hỏi chính phủ các nước sở tại phải sẵn lòng tạo điều kiện linh hoạt và cấp quyền làm việc hợp pháp cho người tị nạn.