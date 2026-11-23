Người đàn ông tắm biển khi sóng lớn, khi lực lượng chức năng nhắc nhở còn chống đối - Ảnh: H.T.

Sau khi Tuổi Trẻ đăng tải bài viết "Phớt lờ biển cấm tắm biển, còn chống đối lực lượng cứu hộ, bị xử lý thế nào?", nhiều bạn đọc cho rằng cần phải xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tắm biển khi sóng lớn, biển động.

Trước đó chiều 21-11, một người đàn ông bất chấp cảnh báo, xuống biển tắm, khi được lực lượng cứu hộ nhắc nhở và yêu cầu lên bờ, người này không chấp hành, chửi bới, chống đối và đe dọa tấn công các thành viên trong đội.

Sau đó lực lượng cứu hộ đã khống chế người đàn ông và bàn giao cho Công an phường Nha Trang xử lý theo quy định.

Không chỉ người đàn ông này, những ngày qua, trên mạng xã hội còn truyền đi nhiều video clip cho thấy một số người bất chấp biển cấm tắm biển được cắm ở dọc bờ biển Nha Trang, vẫn nhào xuống làn sóng lớn.

Dù lực lượng cứu hộ thổi còi, mở loa cảnh báo, kêu gọi lên bờ, vẫn có người không tuân thủ, thậm chí có trường hợp còn thách thức, tiếp tục tắm biển.

Bạn đọc Hoa Anh cho rằng biển lúc nào chẳng tắm được, sao cứ phải xuống đúng lúc sóng lớn, nguy hiểm, đã có cảnh báo rồi thì nên chấp hành.

Bạn đọc Bùi Quốc Minh nhìn nhận nếu biển động, sóng lớn, đã gắn bảng thông báo cấm tắm biển rồi mà còn có người tắm, báo hại cho người khác.

Sóng lớn, du khách vẫn bất chấp tắm biển Nha Trang - Ảnh: H.T.

"Vừa nguy hiểm cho bản thân vừa đẩy lực lượng cứu hộ vào rủi ro khi phải lao ra ứng cứu" - bạn đọc Trương Đức Hải bày tỏ.

Còn bạn đọc Thiên Anh nêu ý kiến: "Cần phải xử lý mạnh tay những trường hợp cố tình tắm biển khi đã có biển cấm, những trường hợp chống đối lực lượng chức năng nên xem xét xử lý mạnh tay để không có những tai nạn đáng tiếc về đuối nước xảy ra".

Bên cạnh các ý kiến cho rằng cần phải mạnh tay xử lý, một số bạn đọc cũng bày tỏ đề xuất nên trang bị thêm các phương tiện chuyên nghiệp để lực lượng chức năng có thêm nhiều phương án cứu hộ.

"Tôi nghĩ cần trang bị mô tô nước và huấn luyện các thành viên đội cứu hộ sử dụng mô tô nước để cứu hộ nhanh hơn và an toàn hơn" - bạn đọc Tâm bình luận.

Còn bạn đọc Nguyễn Tiến cho hay ngoài áo phao, thuyền kayak, các sở, ngành liên quan có thể trang bị thêm xuồng cao tốc hoặc tàu thuyền phù hợp với mặt biển để lực lượng cứu hộ có thêm phương tiện trong lúc nguy cấp.