Hành trình 120 năm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: BVCC

Trong 120 năm lịch sử Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, GS.TS Trần Bình Giang - nguyên giám đốc bệnh viện, có 42 năm gắn bó, từ vai trò một bác sĩ nội trú năm 1984, rồi làm bác sĩ điều trị, giám đốc bệnh viện và đến nay ở vai trò một chuyên gia, ông Giang luôn tự hào bệnh viện các ông "là nơi tập hợp những thầy thuốc tinh hoa", đào tạo ra các chuyên gia ngoại khoa bậc thầy ở rất nhiều bệnh viện khắp cả nước.

Giữa lòng Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân và lịch sử phát triển của nền y học Việt Nam.

Niềm tự hào của nhiều thế hệ thầy thuốc

"Tôi bắt đầu đến bệnh viện năm 1984, cả cuộc đời gắn bó với bệnh viện, lý lịch có 3 dòng: Học phổ thông ở quê hương; Đại học Y Hà Nội và làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Khi ấy bệnh viện chỉ có 400 giường, chưa đến 600 cán bộ y tế, phương tiện, thiết bị thiếu thốn vô cùng, những thiết bị Cộng hòa Dân chủ Đức viện trợ những năm 1955 và sau đó gần như đã hỏng. Nhưng về nhân lực, đó là một tập thể thầy thuốc giỏi" - ông Giang bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên trở thành "người Việt Đức" của mình.

Thời điểm đó, các thầy của ông Giang được coi là thế hệ đầu tiên được đào tạo y khoa bài bản sau năm 1954, đều là các thầy nghiêm khắc, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều giai thoại về sự nghiêm khắc của các thầy; và các trò - các bác sĩ nội trú cũng học sự nghiêm khắc, học ngày đêm, ăn ngủ ở bệnh viện. Ở đây các ông được trao truyền phong cách Việt Đức: không chỉ là bác sĩ mà còn là thầy, không chỉ rèn luyện chuyên môn mà còn mẫu mực về y đức và tác phong nghề nghiệp.

"Có truyền thống là hầu như chỉ bác sĩ nội trú mới được nhận vào làm việc ở Bệnh viện Việt Đức, có thể có ngoại lệ nhưng rất ít ỏi. Khi tôi làm Giám đốc Bệnh viện, có hồ sơ bác sĩ được nhiều người quan trọng giới thiệu nhưng chúng tôi cũng không nhận, quan trọng là chuyên môn, không giỏi không thể làm việc được ở đây" - ông Giang tâm sự.

Nói thế không phải nghề bác sĩ ngoại khoa hay Việt Đức "chảnh", mà bác sĩ ngoại khoa cần phải có những yếu tố quan trọng trong tính cách, bởi khi chẩn đoán, bác sĩ phải đánh giá chính xác bệnh lý và quyết định có mổ hay không, không thể mổ rồi khâu lại vì chẩn đoán nhầm, sai; ở phòng mổ, phẫu thuật viên phải quyết định phương pháp phẫu thuật nào có lợi cho người bệnh nhất, trong thời gian nhanh chóng nhất, bởi đó là ranh giới sinh tử.

Bác sĩ ngoại khoa cũng cần phải mạnh khỏe để đủ sức và sự minh mẫn trong những ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Và vì vậy, yếu tố chuyên môn cần đặt lên hàng đầu.

GS.TS Đặng Hanh Đệ, nguyên Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - một trong những bậc thầy ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết có cơ hội học tập và làm việc với cố GS Tôn Thất Tùng từ năm 1959.

Điều ông tiếp nhận từ người thầy không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là thái độ nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học và hành nghề y.

Theo GS Đệ, GS Tôn Thất Tùng đặc biệt coi trọng tính chuẩn mực, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm, không chấp nhận cách làm việc tùy tiện. Khi đã được thầy tin tưởng giao việc, người học phải giữ gìn sự tín nhiệm ấy bằng thái độ làm việc nghiêm túc. Nếu không đáp ứng được yêu cầu, họ có thể đánh mất cơ hội tiếp tục được hướng dẫn.

Bài học đó có ý nghĩa đặc biệt đối với những người làm nghề y, nhất là trong lĩnh vực phẫu thuật, nơi một sai sót do thiếu cẩn trọng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho người bệnh.

GS Tôn Thất Tùng giảng lâm sàng cho sinh viên y khoa kháng chiến - Ảnh tư liệu bệnh viện

"Hãy tiếp tục là chiếc máy cái đào tạo nhiều bác sĩ giỏi"

Một trong những giá trị được các thế hệ thầy thuốc Việt Đức gìn giữ là tinh thần tận tụy, trách nhiệm với người bệnh và cộng đồng. PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết văn hóa làm việc và tinh thần trách nhiệm ấy được các thế hệ đi trước truyền lại, đến nay vẫn được duy trì trong hoạt động của bệnh viện.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hoạt động khám, chữa bệnh diễn ra liên tục 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày trong năm. Bệnh viện luôn sáng đèn để tiếp nhận và điều trị người bệnh, có những ngày số ca phẫu thuật lên tới hơn 400 ca.

Trong cách sắp xếp của các bác sĩ Việt Đức đương đại, thầy thuốc được học và làm việc tại bệnh viện từ sau năm 1954 được coi là thế hệ thứ nhất; thế hệ thứ 2 là thế hệ của bác sĩ cùng thời PGS Quyết; thế hệ thứ 3 là cùng thời GS Giang và những người đầu tàu của Việt Đức hiện nay là thế hệ thứ 4, họ đã có may mắn được chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của bệnh viện: từ quy mô nhỏ bé, thiếu thốn đến gần 2.000 giường bệnh, 3.000 y bác sĩ, 2 cơ sở hiện đại tại Hà Nội và Ninh Bình như hiện nay, nhiều kỹ thuật cao được đưa vào điều trị cho người bệnh.

Và với nhiều người bệnh, bác sĩ Việt Đức mang đến niềm tin: Đến chữa là khỏi bệnh.

"Khi tôi học nội trú, tính ở từng lĩnh vực thì phẫu thuật sọ não chủ yếu điều trị chấn thương và các u não đơn giản, giờ đây các bác sĩ đã phẫu thuật khối u sâu trong não thất, các dị dạng mạch máu não; ở phẫu thuật tim mạch trước đây là mổ tim kín, giờ đây là can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi.

Nhờ kỹ thuật phát triển, nhiều phương pháp điều trị trước đây như mổ tim kín đã không còn được sử dụng. Hay phẫu thuật u tuyến thượng thận, trước đây là rất khó nhưng giờ đây có thể thực hiện thường xuyên. Đó là nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ và bước tiến kỹ thuật của các thầy thuốc hiện nay" - ông Giang cho biết.

Nhưng dù phương tiện có phát triển đến đâu, ông Giang chia sẻ không có gì có thể thay thế bàn tay và trái tim người phẫu thuật viên. Ông mong rằng Việt Đức giữ được bác sĩ giỏi và tiếp tục là "chiếc máy cái" đào tạo thêm nhiều phẫu thuật viên tài năng cho các bệnh viện khắp cả nước.

"Năm 2003 lần đầu tiên có ca mổ vượt Đại Tây Dương, qua cáp quang. Tại Việt Nam, gần đây cũng đã có những ca mổ từ xa như vậy được thực hiện. Kỹ thuật phát triển, thế hệ bác sĩ hiện nay là thế hệ của khoa học công nghệ, mong các bác sĩ giữ được ngọn lửa với ngoại khoa, rèn giũa để ngày càng có thêm nhiều người giỏi giang chữa bệnh cứu người" - ông Giang nói.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca phẫu thuật - Ảnh: BVCC

GS.TS Trần Bình Giang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Công nghệ có thể giúp rút ngắn khoảng cách giữa các cơ sở y tế, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào năng lực chuyên môn và khả năng vận hành của đội ngũ cán bộ y tế.

120 năm với sứ mệnh của một bệnh viện tình thương

Nhìn lại hành trình 120 năm, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho rằng cụm từ phù hợp nhất để nói về bệnh viện có lẽ là "bệnh viện tình thương".

Theo ông, ngay từ những ngày đầu hình thành, bệnh viện chỉ là những khu nhà tranh, tre, lá, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho người nghèo. Cơ sở được khởi xướng bởi các nữ tu dòng Thánh Phaolô với mục đích nhân đạo.

PGS.TS Dương Đức Hùng thực hiện phẫu thuật ghép tạng - Ảnh: BVCC

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, theo ông Hùng, bệnh viện chưa bao giờ đi chệch khỏi sứ mệnh chăm sóc và cứu chữa người bệnh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

"Với nhiều bệnh nhân, Việt Đức là nơi gửi gắm hy vọng khi phải đối diện với bệnh tật, nhất là trong những tình huống nguy kịch. Đến nay, bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh ấy, trở thành điểm tựa cho người bệnh, trong đó có những trường hợp đặc biệt khó khăn", PGS Hùng chia sẻ.

Từ Nhà thương bảo hộ đến bệnh viện ngoại khoa hàng đầu Việt Nam Bệnh viện được hình thành từ năm 1902, cùng với sự ra đời của Trường Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường đại học Y Hà Nội. Đến năm 1904, bệnh viện chuyển về vị trí hiện nay, mang tên Nhà thương bảo hộ (Hôpital indigène du Protectorat). Bệnh viện Yersin, tiền thân của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh tư liệu bệnh viện Bệnh viện chính được xây dựng hoàn chỉnh với 35 dãy nhà, trong đó có 22 dãy dùng làm phòng bệnh, kiến trúc theo một tổng thể hài hòa với những hàng cây trồng dọc theo những con đường trong bệnh viện. Bệnh viện xây dựng tới năm 1906 chính thức đi vào hoạt động. Trải qua những biến động của lịch sử, bệnh viện nhiều lần đổi tên: Bệnh viện Yersin năm 1943, Bệnh viện Phủ Doãn năm 1954, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Dân chủ Đức giai đoạn 1958-1990 và chính thức mang tên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ năm 1991 đến nay. Trong suốt hành trình ấy, bệnh viện luôn gắn hoạt động khám, chữa bệnh với nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa. Đây cũng là nơi trưởng thành của nhiều thế hệ thầy thuốc, trong đó có những tên tuổi lớn của nền y học Việt Nam như GS Hồ Đắc Di, GS Tôn Thất Tùng, GS Nguyễn Trinh Cơ, GS Nguyễn Dương Quang... Hôm nay 20-11, lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ diễn ra tại Hà Nội.