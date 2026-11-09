Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa với lời nhắn 'mong cưu mang nuôi dưỡng bé'

tác giả
LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Trong lúc đến khu vực chùa Vĩnh thắp hương, một cặp vợ chồng phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo một lá thư.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa với lời nhắn 'mong cưu mang nuôi dưỡng bé' - Ảnh 2.

Cháu bé sơ sinh cùng bức thư bỏ lại trước cổng chùa Vĩnh - Ảnh: Đ.L.

Ngày 9-11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết địa phương đang phát đi thông báo tìm thân nhân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa Vĩnh, nếu sau 7 ngày không có người thân đến nhận sẽ làm thủ tục khai sinh cho bé theo quy định.

Trước đó, khoảng 19h ngày 8-11, một cặp vợ chồng đến khu vực chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc) thắp hương thì phát hiện bé gái sơ sinh được đặt trước cổng chùa, kèm theo một bức thư.

Thông tin trong bức thư cho biết bé gái nặng 2,2kg, sinh lúc 3h ngày 3-11.

"Vì hoàn cảnh ngoài ý muốn, con đã lỡ mang thai, hiện tại không đủ điều kiện nuôi dưỡng bé. Con mong muốn được gửi bé lên chùa, mong thầy đón nhận và cưu mang nuôi dưỡng bé giúp con" - nội dung bức thư viết.

Sau khi phát hiện sự việc, cặp vợ chồng đã thông báo cho nhà chùa để tiếp nhận, chăm sóc bé.

Đồng thời, chính quyền xã Đồng Lộc và lực lượng công an xã cũng đã đến để lập biên bản sự việc, tạm thời giao bé cho chùa Vĩnh chăm sóc.

Bé gái sơ sinh bỏ trước cổng chùa với lời nhắn 'mong cưu mang nuôi dưỡng bé' - Ảnh 2.Liên tiếp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người vứt bỏ có thể bị phạt tù

Một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong giỏ xách trước nhà dân ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ngôi chùa bỏ rơi bé sơ sinh Hà Tĩnh tìm người thân

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất