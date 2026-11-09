Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa với lời nhắn 'mong cưu mang nuôi dưỡng bé'

Cháu bé sơ sinh cùng bức thư bỏ lại trước cổng chùa Vĩnh - Ảnh: Đ.L.

Ngày 9-11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết địa phương đang phát đi thông báo tìm thân nhân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa Vĩnh, nếu sau 7 ngày không có người thân đến nhận sẽ làm thủ tục khai sinh cho bé theo quy định.

Trước đó, khoảng 19h ngày 8-11, một cặp vợ chồng đến khu vực chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc) thắp hương thì phát hiện bé gái sơ sinh được đặt trước cổng chùa, kèm theo một bức thư.

Thông tin trong bức thư cho biết bé gái nặng 2,2kg, sinh lúc 3h ngày 3-11.

"Vì hoàn cảnh ngoài ý muốn, con đã lỡ mang thai, hiện tại không đủ điều kiện nuôi dưỡng bé. Con mong muốn được gửi bé lên chùa, mong thầy đón nhận và cưu mang nuôi dưỡng bé giúp con" - nội dung bức thư viết.

Sau khi phát hiện sự việc, cặp vợ chồng đã thông báo cho nhà chùa để tiếp nhận, chăm sóc bé.

Đồng thời, chính quyền xã Đồng Lộc và lực lượng công an xã cũng đã đến để lập biên bản sự việc, tạm thời giao bé cho chùa Vĩnh chăm sóc.