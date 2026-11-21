Trần Mạnh, người đóng 'giả' chăm người thân để trộm cắp tài sản ở bệnh viện - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngày 21-11, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Mạnh (37 tuổi, trú thôn Đồng Tâm, xã Hòa Phú, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra xác định do không có nơi cư trú, công việc ổn định, Mạnh nảy sinh ý định đến bệnh viện này để tìm sơ hở của người dân, thực hiện hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng sơ hở của người nhà bệnh nhân khi chăm sóc người thân, Mạnh lén lút lấy điện thoại hoặc giả vờ mượn điện thoại để liên lạc với người nhà rồi cầm điện thoại bỏ chạy, sau đó mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Mạnh ôm chiếu vào bệnh viện đóng 'giả' chăm người thân để trộm cắp tài sản - Trích xuất camera bệnh viện

Sau khi tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Công an phường Buôn Ma Thuột đã phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện xác minh, truy tìm và bắt giữ Mạnh. Được biết người này đã có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Buôn Ma Thuột thông báo cho những ai là bị hại trong các vụ việc có liên quan đến hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của Trần Mạnh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thì sớm trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an phường cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân khi đến khám, chữa bệnh và chăm sóc người thân tại bệnh viện.