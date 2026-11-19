Em, Hưng, Hồng nghe tòa tuyên án - Ảnh: THÁI THỤY

Ngày 19-11, hội đồng xét xử phiên sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 1 Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Thành Hưng (54 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Đồng Nai) mức án 2 năm 6 tháng tù; Trần Thị Ánh Hồng (51 tuổi, ngụ phường Long Hưng, TP Đồng Nai) mức án 2 năm 3 tháng tù và Nguyễn Hoàng Em (44 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, TP Cần Thơ) mức án 2 năm tù.

Cả 3 cùng bị xét xử về tội trộm cắp tài sản. Cáo trạng cho thấy Hưng, Hồng và Em đều từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy khoảng 4h ngày 18-4, Hưng rủ Hồng đi trộm cắp tài sản. Cả hai bàn bạc, thống nhất sử dụng xe ô tô 16 chỗ giả làm xe chở khách, đón khách dọc đường để tìm cơ hội trộm cắp. Hưng tiếp tục rủ Em tham gia, rồi cùng đến TP Đồng Nai lấy chiếc xe ô tô 16 chỗ đã thuê trước đó.

Sau khi lấy xe, Hưng làm tài xế, Em làm lơ xe, còn Hồng giả làm khách đi xe. Cả 3 tiếp tục bàn cách tạo tình huống khi có khách để khách mất cảnh giác, lơ là việc bảo vệ tài sản, tạo cơ hội cho Hồng trộm cắp.

Cả nhóm điều khiển chiếc xe 16 chỗ theo quốc lộ 1, hướng về miền Tây. Đến khoảng 6h cùng ngày, nhóm phát hiện bà Ph. (quê Đồng Tháp) đang ngồi chờ xe trong quán nước ven đường tránh Tân An, thuộc phường Long An, Tây Ninh.

Em đon đả mời bà Ph. lên xe và sắp xếp ngồi cạnh Hồng. Sau khi thu 100.000 đồng tiền xe, Em giả vờ lấy một bịch ni lông đưa cho bà Ph. cầm giúp. Cùng lúc, Hồng luồn tay vào túi xách, trộm 10 triệu đồng của bà Ph..

Ngay sau đó Hồng giả vờ nói: “Xe chật quá mấy chú ơi”. Đây là mật hiệu đã được cả nhóm thống nhất từ trước, báo hiệu việc trộm cắp đã thành công.

Em quay sang nói với bà Ph. rằng xe phải dừng lại để bỏ hàng trong vài giờ đồng hồ. Bà Ph. không đồng ý đi tiếp, nên Em trả lại 100.000 đồng tiền xe và cho bà xuống xe.

Cả nhóm quay đầu xe trở về TP Đồng Nai. Số tiền 10 triệu đồng trộm được của nạn nhân được Hưng chia cho Hồng 2 triệu đồng, Em 1 triệu đồng, số còn lại Hưng cất giữ.

Tuy nhiên không lâu sau đó, công an nhận được tin báo và nhanh chóng đưa 3 người giả danh xe khách để trộm cắp này về cơ quan điều tra.