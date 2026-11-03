Công an TP.HCM triệt xóa băng trộm, cướp táo tợn ven sông Đồng Nai

Băng trộm, cướp trên sông Đồng Nai bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hữu Bình (30 tuổi), Trần Thị Ngọc Hiền (36 tuổi, vợ Bình), Trần Văn Thiên (22 tuổi), Nguyễn Thanh Tiền (32 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (23 tuổi) và Dương Hoài Vũ (36 tuổi, cùng ngụ TP Đồng Nai).

Các bị can trên bị bắt tạm giam để điều tra về các tội "trộm cắp tài sản", "cướp tài sản", và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội".

Trộm, cướp ven sông Đồng Nai bằng xuồng composite

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường bộ, phải tăng cường công tác này trên các tuyến đường thủy, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các vụ việc xảy ra tại những địa bàn ven sông.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phát hiện các vụ xâm phạm sở hữu xảy ra tại những địa bàn tiếp giáp tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc phường Long Phước, Long Trường, Long Bình.

Các đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận nơi có tài sản, sau đó nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác để tẩu thoát.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự xây dựng kế hoạch phối hợp Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố; Trạm 4 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai và Công an phường Long Hưng (TP Đồng Nai) rà soát, sàng lọc các nghi phạm nghi vấn.

Cơ quan điều tra làm việc với Trần Hữu Bình - Ảnh: Công an cung cấp

Qua xác minh, cảnh sát phát hiện Trần Hữu Bình có nhiều dấu hiệu liên quan. Bình sử dụng xuồng composite, có đặc điểm tương đồng với phương tiện xuất hiện trong một vụ trộm tài sản trên địa bàn phường Long Trường.

Ngày 11-10, trinh sát mật phục, bắt quả tang Bình đang bán tài sản trộm cắp được cho Nguyễn Ngọc Quang tại khu vực cầu An Định, phường An Phước, TP Đồng Nai.

Qua kiểm tra, thu giữ 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16kg dây điện lõi đồng. Số dây điện này đều đã được cắt thành từng đoạn dài khoảng 1m.



Làm việc với công an, Quang khai nhận mua số tài sản trên từ Bình và biết đây là tài sản do trộm cắp mà có.

Từ kết quả này, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy bắt thêm Trần Văn Thiên, Nguyễn Thanh Tiền và Nguyễn Minh Thuận. Qua đấu tranh, các nghi phạm thừa nhận số tài sản trên được lấy trộm trong hai ngày 10 và 11-10 tại TP Đồng Nai.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Long Hưng làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ và Trần Thị Ngọc Hiền.

Từ trái sang: Quang, Thiên, Thuận, Bình, Tiền và tang vật - Ảnh: Công an cung cấp

Thủ đoạn táo tợn

Theo kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định thủ đoạn của nhóm này là sử dụng xuồng máy di chuyển theo các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ, chuẩn bị sẵn sàng hung khí là dao để đe dọa, khống chế nạn nhân nhằm thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản.

Điển hình, ngày 20-7-2025, nhóm nghi phạm đến một căn nhà dưới gầm cầu Long Đại, phường Long Phước. Sau khi lấy túi tiền và điện thoại, một người tiếp tục quay vào lấy dây chuyền của người phụ nữ đang ngủ.

Khi nạn nhân phát hiện, tri hô, nghi phạm dùng dao đe dọa, giật lấy dây chuyền rồi chạy xuống xuồng cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ngày 23-7-2025, tại một công trình gần cầu cao tốc thuộc phường Long Trường, trong lúc cắt dây cáp điện đưa xuống xuồng, nhóm này bị công nhân phát hiện.

Một nghi phạm dùng dao đe dọa để đồng bọn tiếp tục lấy tài sản rồi rời khỏi hiện trường theo hướng sông Đồng Nai.

Hai vụ việc gần nhất xảy ra ngày 10 và 11-10-2026 tại một sà lan thuộc phường Trấn Biên và một công trình thuộc phường Biên Hòa, TP Đồng Nai. Sau khi lấy dây điện, các nghi phạm cắt thành từng đoạn ngắn để vận chuyển, tiêu thụ.



Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, 3 dao, một rựa cùng nhiều công cụ khác; khoảng 700kg dây điện lõi nhôm, 16kg dây điện lõi đồng, các loại máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và một số trang sức liên quan đến các vụ việc.