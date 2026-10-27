Chi hàng trăm triệu thu mua hơn 10 tấn thịt từ băng trộm chó, nhiều chủ quán bị bắt

Nguyễn Bá Long (thứ 3 từ trái sang) cùng các đồng phạm trong băng trộm chó - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "trộm cắp tài sản" do Nguyễn Bá Long (29 tuổi, ngụ TP Đồng Nai), Nguyễn Long Yến Vân (40 tuổi, sống như vợ chồng với Long) và 9 đồng phạm thực hiện.

Theo đó, Long và Vân tổ chức trộm chó, mèo để bán kiếm tiền, đồng thời phân công các đối tượng khác sử dụng ô tô trộm vật nuôi tại các xã Nghĩa Thành, Kim Long, Ngãi Giao và một số địa bàn lân cận.

Trong vụ án này, có 4 chủ quán thịt chó bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lương Thị Thảo (32 tuổi, ngụ Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (30 tuổi, ngụ Hưng Yên), Đặng Thị Tho (38 tuổi, ngụ Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (41 tuổi, ngụ Hà Nội).

Cơ quan điều tra xác định 4 bị can trên thường xuyên thu mua thịt chó từ Nguyễn Long Yến Vân với số lượng lớn.

Quá trình giao dịch, dù biết thịt chó không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có dấu kiểm dịch, có dấu vết nghi do kích điện và được bán với giá thấp hơn thị trường, các bị can vẫn nhiều lần đặt mua với số lượng lớn để bán lại kiếm lời.

Tổng cộng qua dữ liệu giao dịch giữa 4 đầu mối trên với Nguyễn Long Yến Vân, cơ quan điều tra xác định số lượt chuyển tiền hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn.

Quá trình điều tra, 4 bị can khai nhận biết số thịt chó do Vân cung cấp có nguồn gốc từ trộm cắp, nhưng vẫn tiếp tục thu mua nhằm hưởng lợi từ việc kinh doanh, bán lại.

Bị can Đinh Văn Thịnh và Đặng Thị Tho - Ảnh: Công an cung cấp

Bị can Đặng Thị Tho cho biết trước khi bị bắt, bà kinh doanh quán thịt chó Luật Tho ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình. Bà Tho khai đã thu mua thịt chó với tổng số tiền 153 triệu đồng, dù biết số thịt chó này không có nguồn gốc hợp pháp, do trộm cắp mà có.

Bà Tho thừa nhận hành vi của mình vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp và bày tỏ sự hối hận. Bà khuyên mọi người không nên thu mua, kinh doanh thịt chó không rõ nguồn gốc để tránh tiếp tay cho hành vi trộm cắp.

Tương tự, bị can Đinh Văn Thịnh, người kinh doanh thịt chó tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên trước khi bị bắt, khai đã thu mua thịt chó với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng, dù biết rõ số thịt chó này có nguồn gốc từ trộm cắp.

Ông Thịnh nhận thức hành vi của mình vi phạm pháp luật, trực tiếp tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp và cho biết rất hối hận. Giống như bà Tho, bị can Thịnh khuyên mọi người không kinh doanh, tiêu thụ thịt chó không rõ nguồn gốc, tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.