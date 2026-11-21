Bà Trần Thị Út (Giám đốc tại BHXH cơ sở Cát Lái, bìa phải) trao tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế cho bà Nguyễn Ngọc Tuyết (Phó chủ tịch UBND phường Phước Long, đại diện UBND phường) - Ảnh: TUYẾT MAI

Sáng 21-11, UBND phường Phước Long tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25-11.

Tại chương trình, bà Nguyễn Ngọc Tuyết, Phó chủ tịch UBND phường Phước Long, nhấn mạnh bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người mà còn là nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn và xã hội phát triển bền vững.

Theo bà Tuyết, những năm qua, công tác bình đẳng giới đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và tổ chức chính trị - xã hội.

Nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, tình trạng định kiến, phân biệt đối xử, bất bình đẳng trong gia đình, học tập, việc làm và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em vẫn còn tồn tại.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, các hành vi quấy rối, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, phát tán hình ảnh riêng tư và bạo lực trên không gian mạng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa và bảo vệ người có nguy cơ bị tổn thương.

Lãnh đạo phường kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, khu phố và người dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, can thiệp các hành vi bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ và kết nối các dịch vụ bảo vệ người bị bạo lực.

Mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng bình đẳng, an toàn, không bạo lực.

Bảo hiểm xã hội Cơ sở Cát Lái trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho những người có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thẻ Bảo hiểm y tế - Ảnh: TUYẾT MAI

Dịp này, chương trình trao tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn phường. Số thẻ này do Bảo hiểm xã hội Cát Lái tài trợ, mỗi thẻ trị giá hơn 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 100 suất quà nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Phiên tòa giả định "Tội ác không thể dung thứ" - Ảnh: TUYẾT MAI

Trong khuôn khổ chương trình, người dân, sinh viên còn được tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật, tuyên truyền, hỏi đáp pháp luật và nhận quà.

Hội Luật gia phường Phước Long tổ chức tư vấn pháp luật trước giờ khai mạc; các báo cáo viên cũng tham gia tuyên truyền, giải đáp những nội dung pháp luật cho người tham dự.

Đáng chú ý, chương trình trình diễn phiên tòa giả định với tiểu phẩm "Tội ác không thể dung thứ", tái hiện một vụ án liên quan đến bạo lực đối với người trong độ tuổi tiền hôn nhân, qua đó đưa các nội dung pháp luật đến gần hơn với người trẻ.