Phát hiện doanh nghiệp đóng thiếu BHXH trên VssID, người lao động cần làm gì?

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó giám đốc BHXH TP.HCM - chia sẻ tại chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Chậm đóng, trốn đóng BHXH: Hiểu đúng để bảo vệ quyền lợi" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng BHXH TP.HCM tổ chức - Ảnh: HỮU DUY

Không chờ nghỉ việc hoặc phát sinh chế độ mới rà soát BHXH

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM - cho hay người lao động nên chủ động kiểm tra quá trình tham gia BHXH trên ứng dụng VssID hoặc các kênh thông tin điện tử của ngành BHXH.

Trên ứng dụng VssID, người lao động có thể theo dõi quá trình tham gia, mức tiền lương làm căn cứ đóng và thông tin liên quan đến việc giải quyết chế độ.

Nếu phát hiện doanh nghiệp chưa đóng, đóng thiếu hoặc kê khai mức lương thấp hơn thực tế, người lao động nên trao đổi với doanh nghiệp để yêu cầu kiểm tra, khắc phục.

Nếu doanh nghiệp không giải quyết, người lao động có thể phản ánh đến cơ quan BHXH, tổ chức công đoàn hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Việc doanh nghiệp chậm đóng hoặc trốn đóng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết các chế độ của người lao động. Cơ quan BHXH giải quyết quyền lợi căn cứ vào quá trình và mức đóng thực tế.

Vì vậy, khoảng thời gian doanh nghiệp chưa đóng đủ có thể ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ khi người lao động phát sinh quyền lợi.

Người lao động cũng nên kiểm tra định kỳ, không chờ đến khi nghỉ việc hoặc phát sinh chế độ mới rà soát. Việc phát hiện sớm giúp người lao động có thời gian đề nghị doanh nghiệp khắc phục.

"Người lao động cũng nên lưu giữ hợp đồng lao động, bảng lương, chứng từ trả lương và các giấy tờ liên quan. Khi phát hiện doanh nghiệp đóng thiếu, đóng chậm hoặc kê khai mức lương chưa đúng, người lao động có căn cứ để trao đổi với doanh nghiệp và đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ", ông Thanh cho hay.

Người lao động cần làm gì khi phát hiện doanh nghiệp trốn đóng BHXH?

Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như - Đoàn Luật sư TP.HCM - cho biết với các doanh nghiệp chậm đóng BHXH thì phải nộp đủ số tiền BHXH còn thiếu, đồng thời nộp thêm khoản tiền tính theo mức 0,03%/ngày trên số tiền chậm đóng và số ngày chậm đóng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo hành vi và số lượng người lao động bị ảnh hưởng, với mức phạt đối với tổ chức có thể lên đến 150 triệu đồng.

Doanh nghiệp vi phạm cũng không được xem xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Trường hợp có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, hành vi trốn đóng BHXH còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định.

Về phía người lao động, luật sư Quỳnh Như khuyến nghị cần chủ động thu thập và lưu giữ các tài liệu chứng minh quá trình làm việc, tiền lương và nghĩa vụ đóng BHXH của doanh nghiệp như hợp đồng lao động, bảng lương, chứng từ trả lương.

"Nếu việc chậm đóng khiến quyền lợi BHYT bị gián đoạn, người lao động nên giữ lại hóa đơn, chứng từ khám chữa bệnh, đơn thuốc và các khoản chi phí thực tế để làm căn cứ yêu cầu giải quyết quyền lợi, bồi thường nếu có căn cứ pháp lý.

Khi phát hiện quyền lợi BHXH bị ảnh hưởng, người lao động có thể tìm đến tổ chức công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên, cơ quan BHXH và hòa giải viên lao động tại địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ miễn phí", luật sư Quỳnh Như nhấn mạnh.