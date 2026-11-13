Suy giảm sức khỏe có được nghỉ hưu trước tuổi không?

Tôi năm nay 56 tuổi tham gia BHXH được 18 năm, tuy nhiên tôi có vấn đề về sức khỏe được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận suy giảm 73% khả năng lao động và không còn khả năng tiếp tục công việc hiện tại. Vậy tôi có đủ điều kiện để được nghỉ hưu ngay thời điểm hiện nay không?

Ông Trần Minh Nay, tỉnh Khánh Hòa hỏi.

Luật gia Phạm Văn Chung (Sở Tư pháp Quảng Ngãi) trả lời về việc nghỉ hưu trước tuổi như sau:

Theo Luật BHXH năm 2024 và Nghị định số 159/2025/NĐ-CP quy định người tham gia BHXH bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chỉ được xem xét hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH theo luật.

Cụ thể, người lao động phải có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và được Hội đồng Giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động.

Luật gia Phạm Văn Chung

Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% có thể được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có thể được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 10 năm.

Đối với người có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì cũng được xem xét hưởng lương hưu theo quy định.

Như vậy, trường hợp của ông mới có 18 năm tham gia đóng BHXH trong điều kiện lao động bình thường nên chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, dù đã suy giảm khả năng lao động của ông là 73%.

Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi, ông có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ thời gian đóng và hưởng lương hưu hằng tháng hoặc bảo lưu thời gian đã đóng để chờ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định; hoặc nhận BHXH một lần nếu sau 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện.