Báo chí Anh: Man United sẽ sa thải HLV Michael Carrick trong vài giờ tới

HLV Michael Carrick sắp bị sa thải trong vài giờ tới - Ảnh: EPA

"Quỷ đỏ" đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại nhất trong vòng 40 năm qua, khiến họ rơi xuống nhóm xuống hạng tại Premier League sau chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.

Hiện tại Man United đang xếp thứ 18 với 8 điểm sau 10 vòng đấu, chỉ hơn đội chót bảng Crystal Palace đúng 1 điểm.



Thành tích tệ hại này đã khiến HLV Michael Carrick đối diện với nguy cơ bị sa thải. Theo báo chí Anh, nhiều khả năng tương lai của Carrick sẽ được quyết định trong một cuộc họp diễn ra tại Monaco vào hôm nay (11-11), với sự tham gia của các cổ đông có tầm ảnh hưởng như: Jim Ratcliffe, giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Trong đó ông Berrada và Wilcox đang nghiêng về phương án sa thải Carrick. Nhiều khả năng quyết định "trảm tướng" sẽ nhanh chóng được đưa ra. Cũng theo nguồn tin từ báo chí Anh, Man United đã bắt đầu xem xét danh sách các ứng viên tiềm năng cho vị trí huấn luyện viên trưởng nhưng chưa có tên chính thức nào của các ứng viên được tiết lộ.

Michael Carrick (45 tuổi) từng thi đấu hơn 500 trận ở Premier League. Sau khi giải nghệ, ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân vào năm 2021 và chính thức dẫn dắt Man United vào đầu năm nay. Dưới sự dẫn dắt của ông, Quỷ đỏ giành được 15 chiến thắng, 9 trận thua và 8 trận hòa.