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Lịch trực tiếp giao hữu quốc tế: Việt Nam đấu Đài Bắc Trung Hoa

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Lúc 19h hôm nay, 11-11, sẽ diễn ra trận giao hữu quốc tế giữa chủ nhà Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), thuộc Giải giao hữu Casper Cup 2026.

Lịch trực tiếp giao hữu quốc tế: Việt Nam đấu Đài Bắc Trung Hoa - Đồ họa: FPT

Về lý thuyết, chủ nhà Việt Nam được đánh giá cao hơn so với Đài Bắc Trung Hoa. Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam hiện đang xếp hạng 99 thế giới, hơn Đài Bắc Trung Hoa đến 77 bậc. 

Trong quá khứ, Việt Nam chưa từng thua Đài Bắc Trung Hoa trong ba lần gặp nhau trước đây (2 thắng, 1 hòa).

Tuy nhiên trong lần gặp nhau này, tuyển Việt Nam có sự xáo trộn khá lớn về lực lượng khi đội tuyển có nhiều cầu mới. Mặt tích cực là họ sẽ cố gắng chiến đấu thể hiện bản thân. 

Nhưng có điều chắc chắn là với nhiều nhân tố mới, tuyển Việt Nam sẽ khó chơi mượt mà và sắc nét. 

Dẫu vậy, đây vẫn là trận đấu đáng chờ đợi khi HLV Kim Sang Sik tạo ra nhiều sự thử nghiệm, hướng đến tương lai. 

* Xem màn trình diễn của đội tuyển quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn. 

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 8-11 tại Ninh Bình để chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 với hai đối thủ khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Giải diễn ra theo thể thức đấu vòng tròn một lượt tính điểm xác định thứ hạng chung cuộc.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt đấu Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan vào ngày 11 và 17-11 trên sân Thiên Trường. Hai đội khách mời đá với nhau vào ngày 14-11.

Lịch trực tiếp giao hữu quốc tế: Việt Nam đấu Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh 2.HLV Kim Sang Sik đang 'chia quân' cho U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam

Cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu tốt ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 hoàn toàn có cơ hội được gọi lên đội tuyển Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2027.

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HOÀI DƯ
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    Chủ đề: Kyrgyzstan fifa Đài Bắc Trung Hoa Kim Sang Sik việt nam

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