Bảng xếp hạng V-League vòng 9: Nam Định dẫn đầu - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trên sân Thiên Trường tối 27-11, cả Thép Xanh Nam Định lẫn Công An Hà Nội đều có cơ hội ghi bàn nhưng phải chia điểm. Sau 9 trận, đội bóng thành Nam thắng 6, hòa 2, thua 1, ghi 18 bàn và thủng lưới 7 lần. Hiệu số +11 của Nam Định cũng là mức tốt nhất giải.

Cùng giờ trên sân Vinh, Luiz Guilherme vượt qua thủ môn Đặng Văn Lâm để ghi bàn duy nhất cho Sông Lam Nghệ An. Chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên nhì bảng với 17 điểm, đẩy Ninh Bình xuống thứ ba với 16 điểm.

Qua 9 vòng, Sông Lam Nghệ An là đội duy nhất chưa thua, với 4 chiến thắng và 5 trận hòa.

Công An Hà Nội, Thanh Hóa và Hà Nội cùng có 15 điểm, lần lượt giữ các vị trí từ thứ tư đến thứ sáu. Trong ba đội, Công An Hà Nội mới đá 8 trận. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ bảy với 14 điểm, hơn Hải Phòng 1 điểm.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, Công An TP.HCM và SHB Đà Nẵng cùng có 10 điểm, còn Bắc Ninh và Hoàng Anh Gia Lai cùng có 9 điểm. Thể Công - Viettel đứng áp chót với 6 điểm.

Thành phố Đồng Nai tiếp tục xếp cuối: sau 9 trận, đội chỉ ghi 2 bàn, thủng lưới 15 lần và có 4 điểm.