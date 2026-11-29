Khuất Văn Khang (giữa) ghi bàn nhưng không cứu nổi Thể Công - Viettel khỏi trận thua Hải Phòng - Ảnh: TCVT

Sau khi giành được 1 điểm trước Melbourne Victory tại cúp châu Á, Thể Công - Viettel được tiếp thêm sự tự tin và rất quyết tâm tìm chiến thắng trong chuyến làm khách trước Hải Phòng tối 29-11 thuộc vòng 9 V-League.

Sau khoảng 10 phút nhập cuộc thận trọng, đội bóng áo lính bắt đầu tổ chức tấn công chậm rãi và từng bước đe dọa khung thành Hải Phòng. Phút 17, Khuất Văn Khang đá phạt hàng rào hiểm hóc buộc thủ môn Nguyễn Văn Toản phải dốc sức cản phá.

Đang loay hoay tìm bàn dẫn trước, Thể Công - Viettel bất ngờ để thủng lưới. Phút 21, từ quả treo bóng của Nguyễn Văn Minh (Hải Phòng), thủ môn Nguyễn Văn Việt mắc lỗi đấm hụt bóng, để tiền vệ Việt kiều Camilo Minh đệm bóng cận thành, mở tỉ số 1-0 cho Hải Phòng.

Từ thời điểm này, hai đội bắt đầu bữa tiệc bàn thắng. Thể Công - Viettel có bàn gỡ hòa vào phút 24, khi Nguyễn Hoàng Khanh đột phá bên cánh trái rồi trả bóng cho Hernandes Rodrigues bắt vô lê quyết đoán, san bằng tỉ số 1-1.

Phút 31, trọng tài Ngô Duy Lân cho Thể Công - Viettel hưởng phạt đền khi Đào Văn Nam bị cầu thủ Hải Phòng phạm lỗi trong vòng cấm. Khuất Văn Khang sút 11m chính xác giúp đội bóng áo lính vượt lên dẫn 2-1.

Tưởng như đây sẽ là lợi thế để Thể Công - Viettel nắm bắt, nhưng đội bóng áo lính tiếp tục thi đấu thất vọng. Phút 39, tiền đạo U17 Việt Nam dự U17 châu Á năm 2025 Hoàng Trọng Duy Khang xâm nhập vòng cấm, tì đè loại bỏ hai cầu thủ Thể Công - Viettel rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Việt, gỡ hòa 2-2 cho đội bóng đất cảng.

Đang đà tâm lý, Hải Phòng ghi thêm bàn thắng khiến đội khách không kịp trở tay. Phút 44, từ khoảng cách gần 30m, đội trưởng Nguyễn Hữu Sơn tung cú sút xa căng khiến thủ môn Thể Công - Viettel bất lực, nâng tỉ số lên 3-2 cho Hải Phòng.

Sang hiệp hai, Thể Công - Viettel và Hải Phòng chơi ăn miếng trả miếng nhưng không đội nào ghi thêm bàn thắng.

Chung cuộc, Hải Phòng thắng Thể Công - Viettel 3-2. Kết quả này khiến đội bóng áo lính nối dài chuỗi không thắng liên tục lên con số 8 trận ở V-League, và 5 trận ở cúp châu Á, tổng cộng là 13 trận toàn hòa và thua.

Đây là kết quả rất đáng thất vọng với đội bóng được đầu tư mạnh và được giao chỉ tiêu đua vô địch V-League mùa này.

Thể Công - Viettel bị loại từ vòng bảng AFC Champions League Two 2026 - 2027 Không thắng được Melbourne Victory ở lượt 5 bảng E, AFC Champions League Two 2026 - 2027, Thể Công - Viettel chính thức dừng bước sớm một vòng ở Cúp C2 châu Á.



