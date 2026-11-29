Chen Chien Yu cầm đầu đường dây rửa tiền - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 29-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố tổng cộng 26 bị can liên quan đường dây rửa tiền do Chen Chien Yu (quốc tịch Đài Loan) cầm đầu.

Trong số 26 bị can bị khởi tố, 24 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can tại ngoại để điều tra về các tội danh "rửa tiền", "đánh bạc", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "giữ người trái pháp luật" và "thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng".

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Sau thời gian thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp với Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra các căn hộ tại chung cư Imperial Place, cùng một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Qua khám xét, cảnh sát phát hiện nhiều người đang xác thực khuôn mặt để thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ cách thức vận hành của đường dây. Theo đó, các lệnh chuyển tiền được thao tác từ xa trên điện thoại đặt tại các căn hộ.

Người đứng tên tài khoản được thuê có mặt theo ca để xác thực khuôn mặt khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu. Việc phân công này cho phép người điều khiển từ xa thực hiện giao dịch qua nhiều tài khoản đứng tên người khác.

Các thiết bị phục vụ hoạt động rửa tiền được phát hiện tại chung cư Imperial Place - Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định khoảng tháng 8-2024, Chen Chien Yu được thuê để tìm người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam phục vụ việc thanh toán tiền đánh bạc trên các trang web.

Theo thỏa thuận, Chen được trả 25 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi người thuê được và hưởng thêm 0,3% tổng số tiền chuyển qua tài khoản của những người này.

Từ đó, Chen nhờ một người quen thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời tìm người đứng tên mở tài khoản.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của những người giúp Chen tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Cụ thể, Háu Khoành Phón (42 tuổi, ngụ phường Minh Phụng) và chồng là Trần Kim Thành (44 tuổi) phụ trách tuyển người, thu thập tài khoản và trả lương; Ngô Tú Liên (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm) được Chen thuê làm phiên dịch, hướng dẫn người đứng tên tài khoản xác thực giao dịch.

Liên sau đó thuê Lê Thành Huy (27 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) hỗ trợ quản lý nhân viên và đến khoảng tháng 2-2026 tiếp tục giúp Chen thuê Nguyễn Thành Trung (39 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) làm công việc này.

Trong quá trình hoạt động, nhóm nhiều lần thay đổi địa điểm, từ căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ đến các chung cư ở quận 6 (cũ) và phường An Lạc.

Theo lời khai của Chen, số tiền giao dịch qua các tài khoản mỗi ngày là khoảng 8 tỉ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra xác định Chen Chien Yu đã tổ chức thuê 14 người đứng tên mở 103 tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 373 tỉ đồng có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tập trung truy xét dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng, làm rõ vai trò của những người điều hành giao dịch từ xa và xác minh tất cả những người có liên quan đến đường dây.