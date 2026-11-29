Tống Á Đông (phải) xuất thân từ Thiếu Lâm - Ảnh: UFC

Tống Á Đông - ngôi sao MMA nổi danh nhờ võ Thiếu Lâm, chạm trán Cejudo tại sự kiện RAF 15 ở Chicago (Mỹ). Thay vì tranh tài theo thể thức MMA, cả hai thi đấu theo luật vật tự do.

Dù đã bước sang tuổi 39, Cejudo vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội của một nhà vô địch Olympic. Võ sĩ người Mỹ liên tục áp đảo Tống Á Đông bằng những kỹ thuật quật ngã và kiểm soát đối thủ.

Kém đối thủ 11 tuổi, Tống Á Đông gần như không có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Võ sĩ Trung Quốc không ghi nổi một điểm trước khi chấp nhận thất bại với tỉ số 0-11. Trận đấu chỉ kéo dài khoảng 3 phút 25 giây.

Chiến thắng này cũng giúp Cejudo phục hận Tống Á Đông. Hồi tháng 2-2025, hai võ sĩ từng chạm trán tại UFC.

Khi đó, Cejudo gặp chấn thương mắt sau tình huống bị đối thủ vô tình chọc ngón tay vào mắt và không thể tiếp tục thi đấu. Tống Á Đông được xử thắng bằng tính điểm kỹ thuật.

Tuy nhiên, khi trở về với sở trường đấu vật, Cejudo đã không cho đối thủ cơ hội gây bất ngờ. Trận đấu khép lại chỉ sau 29 giây của hiệp hai do chênh lệch điểm số quá lớn. Cejudo bảo vệ thành công đai vô địch hạng nhẹ crossover của RAF.

Tổng hợp tình huống đáng chú ý trong trận đấu - Nguồn: SBN

Cejudo từng giành HCV Olympic Bắc Kinh 2008 môn vật tự do hạng cân 55kg nam. Sau khi chuyển sang MMA, anh tiếp tục gặt hái thành công vang dội với hai đai vô địch UFC ở hạng ruồi và hạng gà.

Trong khi đó, Tống Á Đông là một trong những võ sĩ Trung Quốc thành công nhất trên đấu trường MMA quốc tế hiện nay. Anh đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng gà UFC và được kỳ vọng trở thành võ sĩ nam Trung Quốc đầu tiên giành đai vô địch UFC.

Điều đặc biệt ở Tống Á Đông là mối liên hệ mật thiết với võ thuật Thiếu Lâm. Sinh năm 1997, anh sớm nuôi dưỡng niềm đam mê võ thuật cổ truyền Trung Quốc qua những bộ phim của Lý Liên Kiệt.

Trong bài viết về Tống Á Đông năm 2018, hãng thông tấn AFP cho biết niềm đam mê kung fu mãnh liệt đã thôi thúc anh thuyết phục mẹ đưa mình đến vùng đất Thiếu Lâm học võ.

Từ khoảng 10 tuổi, Tống Á Đông trải qua những năm tháng khổ luyện dưới sự hướng dẫn của các võ sư tại khu vực Thiếu Lâm Tự. Đây cũng là nơi anh xây dựng nền tảng thể chất và kỹ thuật trước khi chuyển sang tập luyện tán đả, rồi MMA.

Cejudo hạ đo ván Tống Á Đông trong thời gian ngắn ngủi - Ảnh: SPO

Mối duyên với võ thuật cổ truyền Trung Hoa còn được thể hiện qua biệt danh "Tôn Ngộ Không" của Tống Á Đông. Anh thường bắt chước tư thế "gãi đầu" của nhân vật này để ăn mừng.

Gia nhập UFC năm 2017 khi chưa tròn 20 tuổi, Tống Á Đông từng bước khẳng định tên tuổi nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng striking (đòn đánh đứng) ấn tượng. Anh cũng sang Mỹ tập luyện để hoàn thiện các kỹ năng chiến đấu, đặc biệt là vật và địa chiến.

Sự nghiệp của Tống Á Đông là một trong những ví dụ nổi bật về khả năng thích nghi của võ sĩ xuất thân từ kung fu trong môi trường đối kháng hiện đại.

Dù vậy, thất bại trước Cejudo cho thấy ngay cả một võ sĩ MMA hàng đầu cũng khó khỏa lấp khoảng cách chuyên môn khi đối đầu nhà vô địch Olympic ngay ở môn võ sở trường của người này.